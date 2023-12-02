奢華聖誕大餐？跟著「全球百大厲害舌頭」品義大利酒王酒后　這些酒款破萬台灣買不到

寒舍集團特別與歐盟農業認證D.O.C.G，義大利美食教育中心及義大利酒王酒后官方公會合作推出頂級品酩餐宴，分別於台北喜來登大飯店安東廳及寒舍艾美的寒舍食譜登場，獲D.O.C.G認證的酒款是品質保證，其標章於1980年設立，全名為Denominazione di Origine Controllata e Garantita，為意大利葡萄酒等級中最高的一級，需經過層層考核品飲，從酒莊、產量到化學物質分析都嚴格控管，也因此價格較高。

這次端上桌的Barolo、Barbaresco都是認證設立初期就入選的，請客樓舉辦的首十場專門品飲酒王Barolo場次推出即秒殺，但沒有搶到的老饕也別擔心，接下來在寒舍艾美還有場次，能一次品飲義大利雙酒后，相較酒王Barolo的強勁單寧與深色果香，雙酒后Barbaresco和Brunello di Montalcino香氣更為細緻溫柔。

台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」將於12月22日至2024年1月20日推出「義大利雙酒后西西里火山紅酒餐宴」，可品飲超過10款且市價近10萬元的酒款，有些台灣還買不到！最吸睛的為2016年來自Gaja Sori San Lorenzo 酒莊的Barbaresco D.O.C.G., 市價約18,000元、「Poggio di Sotto: Brunello di Montalcino D.O.C.G. 2015」市價約6,200元，每人每套3,680元+10%。

另外，長年旅居義大利的國際酒評家黃筱雯將於現場帶領賓客品飲多款Etna火山葡萄酒，包含市價萬元的「Frank Cornelissen: Terre Siciliane IGT, Magma」，黃筱雯獲義大利巴洛羅官方組織封為全球百大厲害舌頭（100 Best International Palates, BBWO），更是唯一亞洲人獲此殊榮，也是少數的女性評審。

黃筱雯於政治大學畢業，從品橄欖油開始意外開啟品酒人生，每年都會出版一本跟葡萄酒相關的書籍，是個相當有活力及談判技巧的女性，為首位繪製西西里火山葡萄酒官方法規地圖，她透露下一本書籍的主題為酒后Barbaresco，她與本報分享許多和義大利酒莊「交手」的過程，以及旅居歐洲觀察到的有趣現象，替品飲會增添不少趣味。

餐點部分，澳門米其林三星榮耀的「8餐廳」前行政總廚謝錦松粵菜顧問，為寒舍食譜雙酒后品酩餐宴設計七道頂級海陸珍饈，特別推薦頭盤「寒舍一品佛跳牆」，品嘗富有膠質的豬腳、腩排、雞翅、芋頭與花菇等澎湃餡料，再端上「大北菇鮑汁吉品六頭湯鮑」將大海鮮甜口感的極品鮑魚，淋上濃郁鮑汁搭配大蔥和花菇，建議佐搭溫潤的葡萄酒一同入口，回甘悠長的餘韻完美襯托海鮮的原味。

另外，「大蔥白灼日本鹿兒島縣A5和牛」將醃製過的牛肉以粵菜白灼的料理方式，搭配蔥絲與銀芽，色香味俱全，一邊享受粵饌一邊品酩好酒，伴隨著頂級葡萄酒果香，為老廣味更添豐富層次。

請理性飲酒勿酒駕