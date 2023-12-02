棒球亞錦賽3日開打　北捷比照跨年規劃疏運　預計45分鐘內可疏散完畢

亞洲棒球錦標賽明（3）日在大巨蛋開打，屆時將湧入1.7萬名球迷觀賽，為因應大量交通需求，北捷將視情況調整列車班距、啟用人潮管制措施，比賽散場後預計45分鐘內可完成人潮疏散。

台北捷運表示，明日將比照跨年等大型活動規格，規劃疏運措施，另外還特地設計Metro Taipei應援球衣，未來只要台灣隊伍有在大巨蛋出賽，捷運國父紀念館站及市政府站務人員都會穿上球衣。

北捷站務處長胡正倫表示，明日規劃人潮疏導管制、加密列車班距，及視狀況啟動過站不停，鼓勵民眾散場時，也可使用松山新店線或淡水信義線。

配合觀賽進場時間，板南線往南港展覽館方向列車調整最密班距約3分鐘；散場後調整往頂埔或台北車站方向列車，最密班距約2.5分鐘，直到人潮疏散完畢。

胡正倫說，11月18日測試賽當天，從人潮抵達捷運站到疏散完畢約15分鐘。而明日觀賽人數增加，且傍晚才開打，再加上隔天是上班日，人潮將會更多，散場時將視情況加密雙向列車班距，以及啟動過站不停，預估30到45分鐘內可順利疏散完畢。

另外，必要時將啟動3級人潮管制措施，當月台候車旅客較多，將依序先行調整或停止電扶梯運轉，人更多時會管制閘門，最後是管制進入車站。

除了捷運外，台北市政府交通局公共運輸處表示，已請業者明天機動加密大巨蛋周邊16線公車路線班次，遠雄也規劃6線免費接駁車，往返大巨蛋到松山車站、捷運台北101/世貿站、捷運公館站及台北車站等，班距約10到30分鐘。