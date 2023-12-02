台灣「2023基隆光影節」7景點結合AR遊戲尋寶　正濱漁港播放180秒光雕秀

「愛戀港都夜 2023基隆光影節」今(1)日晚間在正濱漁港色彩屋繽紛登場，以180秒的《愛戀基隆-夢幻漫旅》光雕秀，為基隆光影節揭開序幕，光影節活動將持續至12月17日，共為期17天，正濱漁港光雕秀則僅限即日起至12月3日。

「2023基隆光影節」由公視與基隆市政府攜手合作，公視總經理徐秋華表示，公視將經典的水果奶奶變成動畫角色，搭配嘎嘎、庫倫以及台灣民間傳說中的小妖怪，加上台灣的特產的水果組合變成動畫IP，讓大家學習每個地區的地方特色跟文化。

基隆市政府表示，為促進觀光與區域均衡發展，首次舉辦「2023基隆光影節」，活動以「親子」、「童趣」、「歡樂」並結合「基隆風情」為主題，擴大串聯基隆七區特色，在基隆市各區設有「IP光影裝置」及「AR城市尋寶遊戲」。

除此之外，即日起至12月3日，於正濱漁港色彩屋上演一系列活動，包含在地音樂市集及最絢麗的光雕投影，光雕投影於每日晚間6點至9點，每30分鐘播放180秒，以「愛戀基隆-夢幻漫旅」為題，帶大家走過基隆嶼、和平島、七堵舊車站、正濱漁會大樓等基隆景點。

「2023基隆光影節」結合「AR城市尋寶遊戲」，民眾透過七大展區設置之QRcode進入遊戲尋寶介面，只要於活動期間開啟AR遊戲拍照上傳，即有機會獲得活動限定聯名小物，更多消息可上魅力基隆FB查詢。

IP光影裝置與AR城市尋寶遊戲地點：

中山區－KEELUNG地標

仁愛區－海洋廣場

信義區－中正公園牌樓階梯與扇形廣場

安樂區－安樂親子館廣場

中正區－正濱漁港色彩屋觀景台

七堵區－七堵鐵道公園廣場

暖暖區－暖心公園與暖暖吊橋