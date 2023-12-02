印度通緝犯創虛構國家　成功騙取多國官員簽屬協議

一名印度通緝犯自創虛構國家「凱拉薩合眾國」，甚至成功混入聯合國會議，以此虛構國家名義欺騙巴拉圭、加拿大、美國等國家官員，其中巴拉圭政府一名高官就因簽屬合作備忘錄，在本週遭到免職。

綜合法新社、衛報、美聯社報導，農業部部長辦公室主任查莫洛（Arnaldo Chamorro）坦承，自己其實一直都不知道「凱拉薩合眾國」在哪，但對方表示願意幫助巴拉圭解決灌溉等各種問題，因此與他們簽屬了「合作備忘錄」，讓他在昨天遭到免職。

根據備忘錄，對方還要求巴拉圭在國際上給予支持，讓他們能作為主權國家，加入聯合國等各種國際組織。

查莫洛透露，不僅他自己，對方還會見了其他農業部長，目前尚不清楚他們這麼做的動機為何。

這個虛構國家甚至有著自己的官網及社群媒體帳號，介紹「凱拉薩合眾國」是古老印度教文明國家的復興，由大師「帕拉馬希瓦姆」（Nithyananda Paramashivam）帶領，但事實上，這名帕拉瑪希姆是名印度通緝犯，他因性侵等多項罪名遭到通緝。

這起事件使查莫洛在社群上遭到各種嘲弄，但他其實並非唯一受害者。這些假官員在今年2月兩度成功混入在日內瓦舉行的聯合國委員會會議，甚至在會場上發言，他們還成功與美國紐澤西最大城市紐華克市簽屬姊妹市協議，紐華克市也在今年3月承認遭到詐騙。