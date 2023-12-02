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帛琉、巴拉圭總統發言挺台灣　為台爭取加入聯合國氣候公約

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/02 10:47
太平洋島國帛琉總統惠恕仁（圖／中央社）

太平洋島國帛琉總統惠恕仁（圖／中央社）

台灣邦交國帛琉、巴拉圭總統繼9月聯合國大會總辯論發言挺台灣，今日在氣候峰會中，也特別為台灣發聲。

聯合國氣候峰會在杜拜舉行第28次會議（COP18），1、2日進入國家元首及政府首長高階會議（High Level Segment）。

根據中央社，巴拉圭總統潘尼亞在會議中的國家宣言（national statement）中提議讓中華民國（台灣）加入COP，強調地球是共同的資產，應鼓勵無排斥性參與。

帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）去年曾率團來台進行國是訪問，他挪用大半發言時間為台灣說話，惠恕仁說：「氣候變遷不歧視，我們也不應該有任何歧視」。

惠恕仁強調，台灣協助帛琉因應氣候變遷，包括減緩和調適氣候衝擊，鼓勵太平洋島國及理念相近國家共同合作。他也提及，台灣提供直接融資，幫助帛琉社區建造海堤、避難所，以及可遷移到地勢高處的基礎建設。

惠恕仁也指出，台灣國內培養環保意識文化，促使農民使用綠色能源，以及具有環保包裝的綠色淨零碳排產品。這些解決氣候危機的方案需要每個人參與，包含台灣的2300萬人民與數千家企業，「我們必須允許台灣參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），並讓台灣分享這領域的專業」。

除此之外，帛琉國家館內也有舉行一場「太平洋氣候行動論壇」，為帛琉與台灣國際合作開發基金會合作舉辦，由帛琉、吐瓦魯及諾魯三個島國部長主講，擔任主持的國合會副秘書長史立軍開宗明義表示台灣也是太平洋島國一份子，與這片海洋的氣候問題息息相關。
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