高雄萬豪酒店秋冬限定住房專案 大人獨享微醺小旅行、奢華系行政酒廊禮遇 帶你秋冬旅遊趣

秋冬好天氣，涼爽出遊去! 榮獲易遊網票選台灣最美都會飯店殊榮的「高雄萬豪酒店」，即日起推出三款住房專案，包含微醺系「品味與享受 - 雞尾酒和咖啡」住房專案，住宿即享特調雞尾酒或濃醇咖啡；與高鐵假期合作的「瘋玩秋冬旅遊季」專案，享受一泊二食的輕鬆樂趣；體驗奢華之旅的「秋冬加禮」專案，入住即享有行政酒廊禮遇及3,000元餐飲抵用金，打造暖心又愜意的秋冬旅行計畫!

「品味與享受 - 雞尾酒和咖啡」住房專案專為成人量身打造，平日週日至週四入住高雄萬豪酒店經典客房、豪華客房或豪華四人房一晚，每房每晚6,006元起(價格已含稅及服務費)，專案含自助早餐，住宿期間可至京心咖啡廳兌換特調雞尾酒或濃醇咖啡二選一，於典雅歐風的咖啡廳內度過舒心時刻。即日起至12月28日開放官網及電話預訂，最晚須於入住前一日完成訂房。

享樂系「瘋玩秋冬旅遊季」住宿專案，即日起至12月30日前預訂入住豪華客房或豪華四人房一晚，即可至酒店內獲得「日本產食材認證」的京樂日本料理餐廳，享用由日本料理長渡邊正紀設計的精緻雙人套餐(四人房提供兩套雙人套餐)，包含炙燒頂級美國牛小排沙拉與當季鮮美綜合生魚片，主餐可選擇紅蝦綜合散壽司或干貝秋菇炊飯，共八道和風美饌，平日週日至週四入住，每房每晚8,085元起(價格已含稅及服務費)，加購高鐵車票最高享七折優惠。

「秋冬加禮」住房專案提供奢華住宿體驗，即日起至2024年1月31日，入住行政豪華客房兩晚或套房一晚，享有行政酒廊專屬禮遇，包含自助早餐、Happy Hour歡樂雞尾酒時光及全日輕食飲料，額外贈送榮獲「美旗林金餐獎」認證的皇饕牛排館鐵板燒3,000元餐飲抵用金，住宿期間可至餐廳享用精緻排餐料理，加碼免費使用客房Mini-Bar乙次，平日週日至週五入住，每房每晚8,547元起(價格已含稅及服務費)。

住宿期間不限專案皆可免費使用健身房、兒童遊戲室、SPA水療區及室內恆溫游泳池，為假期揭開美好序幕。