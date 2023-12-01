天冷泡湯衝統一谷關 美食與溫泉的極上旅遊饗宴 沉浸山谷燈光節絕美盛宴

寒冷泡湯季來臨，入住統一谷關享美食、賞山景、泡暖湯，夜晚再來山谷燈光節感受絢爛燈光與山景交織的絕美視覺盛宴，今年最療癒的寶藏行程大公開！秋冬首選，

統一谷關健康散策專案，和洋雙人房7,280元起，週一至週四入住送夢饗雙人簡餐；一泊二食8,880元起，大啖人氣富貴特盛饗宴，吃飽喝足接著沉浸山林環繞的戶外溫泉，房內亦有私人湯池，最棒的是，專案再贈統一生機伴手禮、手作造型毛巾DIY及毛巾健康操，一站式食宿玩加上燈光節和周遭景點，2023聖誕與跨年就來谷關打造歡樂浪漫的旅行回憶！

統一谷關秋冬寶藏行程推薦：驅車前往谷關，沿路盡是鬱鬱蔥蔥的壯麗山景，遠離塵囂的渡假心情就此展開，Check in後以泰雅迎賓舞蹈感受部落文化的熱鬧與歡騰，接著穿著飯店提供的浴衣漫步氛圍感十足的日式庭園，在山風與芬多精的浸繞下享受暖熱的五行湯與原湯，泡完湯小憩一下，美食重頭戲出場～夢饗雙人簡餐，簡單卻不馬虎，醬雞翅、海鮮烏龍麵、炒飯色香味俱全；人氣富貴特盛饗宴，以麵包雞、泰式海鮮鍋及三台餐車為主軸，視覺味覺滿分，老饕們皆讚不絕口～晚間不能錯過谷關年度盛事「山谷燈光節」，感受夜的靜謐與繽紛燈光的夢幻連動，隔天用完早餐後，再到梨山一遊，年終幸福旅行現在訂房通通GET！