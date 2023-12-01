微生物檢驗領導品牌再突破 啟新生技宣布全力打造再生醫療供應鏈

台灣生物醫學檢驗的領導品牌啟新生技，今日在南港展覽館舉辦的台灣醫療科技展，宣布將全力擴大「細胞與基因治療技術」事業體，完整提供細胞治療技術客製化的產品與服務。台灣首間IVD-GMP (Good Manufacturing Practice)培養基製造工廠認證的啟新生技，兼具通路行銷、研發製造雙重角色，40多年來提供檢測產品與服務，協助提升台灣生技醫療檢測技術，其服務範圍廣泛，是台灣生技醫藥產業的幕後推手。不但擁有自有品牌CMP®，建立600多項符合國際認證的成品培養基與診斷試劑產品，也成功與許多國際重量級的知名品牌接軌，包括隸屬全球指標醫療公司BD必帝公司與Thermo Fisher－公司診斷部門MBD；國際生醫領域領導廠商Lonza與Sartorius公司等，是國際上許多細胞治療新創技術公司的合作夥伴。

再生醫療齊突破 細胞治療展新意

在今天的擴大發展發表會上，啟新生技公司宣布「再生醫療」新事業版圖將擴大提升至國際規格，並攜手與TACT台灣細胞醫療協會，將產業問題傳達給政府；和台北醫學大學協力研發新產品與技術，以及透過CellTech創笙加速器，協助新創公司發展，共同全力開創細胞醫療嶄新局面。針對台灣細胞治療、基因治療與外泌體等新創技術公司或團隊，幫助其尋找業師、合作夥伴、媒合產業資源、拓展國際合作及外銷機會等，讓新技術團隊在早期階段就能接軌國際市場，並能完善新興生技產品生產供應鏈。

進駐竹北生醫園區 擴廠發展細胞治療

啟新生技除了與國際公司合作，在國內也是衛福部食藥署、疾管署、各地衛生局、中央研究院、財團法人機構、醫學中心、國際指標藥廠、權威檢驗等機構的本土供應鏈角色，透過完整的一站式服務保障人類健康。為了解決微生物檢驗範圍廣泛且繁多的問題，2007 年開始，啟新生技結合自有品牌 CMP®，建構了完整的微生物檢驗產品組合，並特別針對三大領域－醫學感染性疾病診斷、生物醫藥品管及食品安全等做完整佈局，設計出一站式解決方案，以達到提供診斷、產品符合法規、高通量自動分析及縮短檢驗時間的四大需求。特別在今年(2023年)開始，台北工廠導入最新的QMS (Quality Management Systems)管理系統，同時斥資1.5億進駐竹北生醫園區，擴建PIC/S GMP竹北工廠，專注建立完整細胞治療及CDMO的供應鏈，兩年內將再建置細胞與基因治療之生物安全性與功效性檢驗服務實驗室，五年內打造細胞產業完整供應鏈，實現再生醫學與精準醫療的持續發展與成長。

永續經營ESG 打造亞太區供應鏈

甫獲得「2023傑出生技產業-金質獎」以及「創業楷模獎」的啟新生技公司蔡岳廷總經理表示，啟新除了著重發展新興生技供應鏈之外，也將協助台灣生技醫藥產業走向國際，同時全力推動ESG各項指標及長期永續發展，並預計在2025年在台灣完成公發興櫃，提供台灣生技醫藥產業更完善的解決方案、打造亞太區供應鏈。期待能讓世界認同台灣生技醫藥領域的品質、價值與服務，讓台灣發光發熱、成為國際中最值得信賴的好夥伴。