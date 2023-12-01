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路透：北京資助數百名政治人物訪中國 疑為「干預選舉」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/01 20:22
（圖／路透社）

（圖／路透社）

2024總統大選倒數42天，路透社今（1）日引述台灣消息人士及文件報導，北京贊助數百名台灣政治人物用低廉的價格前往中國旅遊，官員不禁擔憂是否為「干預選舉」。

報導指出，總統蔡英文和其他官員對此發出警告，中國可能會以各種方式試圖干預選舉，引導台灣選民支持與北京政府關係較好的政治人物，而這結果將可能左右台灣的未來。

北京宣稱對擁有民主法治的台灣擁有主權，近年加大對台軍事及政治施壓，還將明年1月13日的總統、立委選舉定位為「和平與戰爭」之間的選擇，並稱執政黨的是危險的分離主義者，呼籲台灣民眾做出「正確選擇」。

台灣法律禁止競選活動收受來自「境外敵對勢力」的資金，包括中國。台灣南部檢察官本週表示，正在針對22名涉嫌違反選舉及安全法的人士進行調查，其中包括基層政治人物。

一名正在調查中國這類行動的台灣國安官員告訴路透社，過去一個月，在台灣有超過400名區長或村長參加此類旅遊行程前往中國；而人口稠密的中部地區在過去幾個月內，有超過300名里長或村長參加這類行程。

另一名官員表示，從今年開始已有超過1000名里長或村長參與這類行程，比以前還多。

由於事件敏感，這些人士匿名指出，台灣安全單位相信，這些行程的住宿、交通及餐飲折扣是由中國國台辦底下的單位資助。

對於上述報導，國台辦目前未有任何回應，不過早前曾表示尊重台灣選舉。

最高檢察署署長邢泰釗上月30日曾表示，天下沒有白吃的午餐，外部勢力正試圖以「前所未有」的方式影響台灣選民，呼籲台灣民眾到中國旅遊時不要接受中國當局給的任何福利或指示。

台灣安全官員坦言，很難對這些接受低價旅遊資助的民眾提起刑事訴訟，除了難以判定背後的資金來源外，也不容易指證這些赴中旅遊者與中國官員的會面時究竟說了什麼內容。
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