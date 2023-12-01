以色列稱哈瑪斯違反停戰協議　雙方恢復軍事行動

以色列及哈瑪斯於11月24日以交換人質及囚犯為條件，協議7天休戰，但在第7日協議宣告破裂，雙方恢復軍事作戰。

韓聯社報導，以色列軍方發表聲明稱，哈瑪斯違反停止軍事行動，向以色列領土發射火箭，因此以國軍方再次與加薩地帶與哈瑪斯展開戰鬥。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也發表聲明稱，哈瑪斯違反停戰協議，直至今天，以色列沒有盡到釋放所有被擄走的女性，他也強調，以色列政府將為了達成戰爭目標而全力以赴。

尼坦雅胡所指的目標為讓哈瑪斯釋放人質、消除哈瑪斯，以及保證加薩地帶不再對以色列居民構成威脅。

以色列國土報報導，一名消息人士透露，一直到前一天，雙方還就釋放10名女性人質的方案達成了協議，原本預計停戰會持續下去，但因哈瑪斯直至上午都遲遲沒有提出釋放名單，因此談判在最後關頭破裂。

韓聯社報導指出，目前尚不清楚是否是哈瑪斯先發動攻擊，但在今日上午，以色列南部響起了空襲警報，以軍表示，防空網成功擊落從加薩走廊飛來的發射體，也表示以軍派出戰鬥機，對加薩地區的哈瑪斯進行轟炸，許多主要外媒也報導以軍已開始進行空襲，傳出槍聲及爆炸聲。

半島電視台報導，加薩走廊難民營所在的地區也被列入以軍空襲目標。加薩地區衛生部表示，恢復交戰至今，已造成21名巴勒斯坦人死亡，多人受傷。

法新社報導，雖然交戰已恢復，但卡達及埃及等周邊國家，仍繼續在為停戰努力進行協調。