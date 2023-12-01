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呼吸道疾病治療曙光 研究：清冠一號對黴漿菌、流感、腸病毒均有效

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/01 17:59
112年11月30日，中醫師公會發表研究結果，「清冠一號」不只對COVID-19有效，對許多病毒、類流感疾病等也有效。（圖／中醫師公會）

112年11月30日，中醫師公會發表研究結果，「清冠一號」不只對COVID-19有效，對許多病毒、類流感疾病等也有效。（圖／中醫師公會）

新冠疫情解封後，免疫負債時代來臨，各種病原體造成的呼吸道疾病盛行，除了採用西藥治療外，根據中醫師公會發表研究結果，證實清冠一號對類流感、腸病毒等都有療效。

中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆昨日（11/30）上午在「清冠一號對類流感疾病的應用」記者會指出，「感冒」一詞首見於北宋，中醫治療流感，一般遵循「傷寒論」或「溫病」、「雜病」系統，只要根據季節、病症用藥，即可有效治癒疾病。

詹永兆說，新冠疫情肆虐全球之際，依照古人的理論經驗及現代科研基礎下，國家中醫藥研究所以明代對抗瘟疫重要處方「荊防敗毒散」為基礎，研發出「台灣清冠一號」複方顆粒劑，在全球新冠疫情中大放異彩，不僅協助國人防疫，更讓全世界看見台灣中醫藥研發與臨床照護能量。

適逢入冬多種「類流感疾病」傳播之際，國際新冠肺炎與流感疫情升溫，清冠一號不只對COVID-19有效，針對目前中國流行的7種病原體呼吸道疾病，以及腸病毒都有顯著的效果，例如流感、鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒。

根據H1N1流感病毒株感染細胞與動物之實驗證實，清冠一號可以透過抑制流感病毒神經胺酸酶(neuraminidase)活性來阻斷流感病毒複製，，亦可降低發炎細胞激素的產生，並改善小鼠肺部因H1N1流感病毒感染造成的肺炎現象。在腸病毒71型細胞實驗上，則可以大幅減少病毒複製；在致死劑量腸病毒71型感染hSCARB2基因轉殖鼠中，可增加小鼠存活率，改善小鼠肺炎的現象。
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