低出生率、人口外移面臨消失危機　南韓堤川市提案吸引「高麗人」回韓

南韓生育率創全球最低，低出生率加上人口集中於首都圈，許多地區正面臨消失危機，南韓堤川市對此提出應對方案，計畫吸引在海外的「同族同胞」移民到當地。

韓媒JTBC報導，韓國目前有超過118處被分類為「消失危險地區」，其中位於忠清北道的堤川市，目前有13萬人口，勞動人口僅有5.4萬人，為了防止地區消失，堤川市提出特別方案，預計吸引「高麗海外同胞」回到韓國生活，落地生根。

高麗人與朝鮮族相同，都與韓國人為同個民族的人。不同的是，高麗人是在高麗時期自韓國遷移至俄羅斯，後來則分散在烏茲別克、哈薩克等多個地區，高麗人現今已不講韓文，主要以俄羅斯語為主。

而中國朝鮮族則是在日據時期逃至中國，朝鮮族因大多就讀中國內的朝鮮學校，家中也大多說韓文，因此韓文及中文都通。

報導指出，現在在中亞約有50萬名高麗人，堤川市目標是吸引這些高麗人回流，他們第一階段先招募了17戶高麗人，共48名，預計從明年開始正式實施海外高麗人的移民政策，首要目標是在3年內達1000人。

堤川市提供這些高麗人免費的食宿3個月，以及韓語及文化教育等，讓他們適應韓國文化及生活，並提供就業機會。此外，針對仍在上學的孩童，堤川市也計畫開課後輔導，額外幫助對韓語不熟悉的孩子。