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輔導中小企業淨零轉型 臺灣企銀勇奪國家永續發展獎

By 台灣英文新聞
2023/12/01 17:17
臺灣企銀榮獲國家永續發展獎，由該行總經理張志堅(右)代表接受行政院院長陳建仁頒獎。（圖／臺灣企銀）  

臺灣企銀榮獲國家永續發展獎，由該行總經理張志堅(右)代表接受行政院院長陳建仁頒獎。（圖／臺灣企銀）  

臺灣企銀身為臺灣唯一中小企業專業銀行，發揮金融業提供專業服務帶動的共享價值及金融、資金供應鏈合作之影響力，除推出優惠貸款措施支持主動落實ESG的企業，亦承作多項政策性專業貸款，引導企業共同邁向ESG及低碳轉型，榮獲行政院國家永續發展委員會112年「國家永續發展獎」殊榮，今（30）日由行政院長陳建仁頒獎，臺灣企銀總經理張志堅代表受獎。

臺灣企銀深知中小企業在執行ESG永續發展的道路上，相較於大企業更為艱難，除了資金需求，在資訊及資源取得皆相當不易，該行秉持「融資及輔導並重」精神，於今年8月與工研院異業聯盟，共同打造「淨零減碳聯合輔導平台」，透過整合行內融資輔導資源，提供中小企業跨領域專業顧問團隊服務，有效指引企業邁向淨零轉型。

該行不斷開發永續金融商品及服務，積極推動綠建築貸款、綠色Go物個人信用貸款專案等，鼓勵客戶響應永續新生活，且該行首創「數位帳戶NFT孕育植樹新生機」活動，虛實結合NFT、數位存款帳戶及ESG三項元素，其數位創新服務成果也獲得中華民國國家企業競爭力發展協會「第20屆國家品牌玉山獎」全國首獎肯定，締造首家公股銀行三連霸全國首獎紀錄。

臺灣企銀將ESG永續發展理念融入全行經營政策及企業文化，以高標準自我要求，承諾科學基礎減碳目標倡議（SBTi），落實訂定SBT減量目標，並制定「臺灣企銀淨零路徑圖」，導入ISO環境與能源各項管理系統，擴大自身營運減碳績效，響應國家2050淨零排放政策。該行並已連續11度入選臺灣永續指數成分股，彰顯其深耕永續發展的各項方案獲得肯定。

臺灣企銀表示，永續發展不僅關乎環境保護，更需在經濟及社會層面取得平衡，該行未來將著重於永續發展及數位創新雙轉型，持續透過金融產品與服務，正面影響社會和環境，貫徹永續發展目標，帶領客戶共同創造美好永續社會。

更新時間 : 2023-12-01 20:37 GMT+08:00

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