輔導中小企業淨零轉型 臺灣企銀勇奪國家永續發展獎

臺灣企銀身為臺灣唯一中小企業專業銀行， 發揮金融業提供專業服務帶動的共享價值及金融、 資金供應鏈合作之影響力，除推出優惠貸款措施支持主動落實ESG 的企業，亦承作多項政策性專業貸款，引導企業共同邁向ESG及低 碳轉型，榮獲行政院國家永續發展委員會112年「 國家永續發展獎」殊榮，今（30）日由行政院長陳建仁頒獎， 臺灣企銀總經理張志堅代表受獎。

臺灣企銀深知中小企業在執行ESG永續發展的道路上， 相較於大企業更為艱難，除了資金需求， 在資訊及資源取得皆相當不易，該行秉持「融資及輔導並重」精神， 於今年8月與工研院異業聯盟，共同打造「淨零減碳聯合輔導平台」 ，透過整合行內融資輔導資源， 提供中小企業跨領域專業顧問團隊服務， 有效指引企業邁向淨零轉型。

該行不斷開發永續金融商品及服務，積極推動綠建築貸款、綠色Go 物個人信用貸款專案等，鼓勵客戶響應永續新生活，且該行首創「 數位帳戶NFT孕育植樹新生機」活動，虛實結合NFT、 數位存款帳戶及ESG三項元素， 其數位創新服務成果也獲得中華民國國家企業競爭力發展協會「第2 0屆國家品牌玉山獎」全國首獎肯定， 締造首家公股銀行三連霸全國首獎紀錄。

臺灣企銀將ESG永續發展理念融入全行經營政策及企業文化， 以高標準自我要求，承諾科學基礎減碳目標倡議（SBTi）， 落實訂定SBT減量目標，並制定「臺灣企銀淨零路徑圖」，導入I SO環境與能源各項管理系統，擴大自身營運減碳績效，響應國家2 050淨零排放政策。該行並已連續11度入選臺灣永續指數成分股 ，彰顯其深耕永續發展的各項方案獲得肯定。

臺灣企銀表示，永續發展不僅關乎環境保護， 更需在經濟及社會層面取得平衡， 該行未來將著重於永續發展及數位創新雙轉型， 持續透過金融產品與服務，正面影響社會和環境， 貫徹永續發展目標，帶領客戶共同創造美好永續社會。