台東立委選戰，民進黨參選人賴坤成今天(12月1日) 推出和副總統參選人蕭美琴合體影片；國民黨黃建賓持續在廟口開講，3日將邀請前高雄市長韓國瑜助講。無黨籍劉櫂豪、許瑞貴則各自?端出政績。

賴坤成推出和蕭美琴合體影片，11月26日民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴與花蓮縣立委參選人張美慧成立聯合競選總部，曾擔任過蕭美琴「小助理」的賴坤成前往參加造勢大會，蕭美琴特別透過影片推薦賴坤成。

影片中，賴坤成與蕭美琴彼此相見歡，述說過去一同任事過往，如今分別為副總統候選人和台東區域立委候選人，兩人彼此打氣，期盼雙雙當選，讓賴坤成的政見由蕭美琴協助實現，為花東爭取建設大升級。

蕭美琴表示，過去她雖在美國但十分掛念賴坤成，她在花蓮經營許久，賴坤成是她最忠實盟友，更是最堅強戰友，更是她的「小助理」，她非常關心賴坤成的選舉，也知道賴坤成正面臨苦戰，所以特別幫賴坤成加油打氣，希望這組「東部賴蕭配」及賴清德，大家一起加油，可以看到賴坤成重返立院。

退出民進黨以無黨籍參選的現任立委劉櫂豪今天則前往台東縱谷拜票、問候長者，逐一和攤商以及採買民眾寒暄握手，許多婆婆媽媽看到劉櫂豪都非常興奮，緊握雙手給予支持肯定。

中央社引述劉櫂豪表示，這幾年來協助關山鎮內道路改善、自行車友善服務、親水公園遊客中心、農會餐飲文化創生、新福里自來水、關山圳灌溉設施以及打造關山客庄傳藝中心，並且爭取熱氣球光雕音樂會、紙風車劇團表演等，積極提升關山基礎建設，促進產業發展。

國民黨參選人黃建賓近來選舉行程深入基層，在台東縣長饒慶鈴、台東縣議長吳秀華陪同下持續廟口開講。黃建賓向參與的民眾闡述「青年、經濟、醫療、觀光、建設、產業」等6大面向政見，並保證未來進入國會，會積極爭取各項基礎建設，讓偏鄉不再偏遠。

吳秀華表示，國民黨台東縣黨部將安排超級助選員韓國瑜到台東拉抬聲勢，3日下午3時40分會同黃建賓前往台東市玄武堂，以及晚上6時30分在台東豐安宮廟口開講。

未獲國民黨提名的許瑞貴在臉書貼文表示，過去，他完成了台東旅遊觀光的台東森林公園經營制度，彙整三叉山事件歷史並在關山親水公園立碑簡述事件過程，關山鎮長任內完成全台第1條觀光自行車道–關山自行車步道及關山親水公園，並於1999年獲得營建署魅力城鄉大獎「特優」，也創造關山觀光的無比商機。

許瑞貴承諾如擔任立委，全力推動歷史文化自然景觀旅遊，具有故事的旅遊型態；結合自然保護與歷史傳承，增添旅客印象與回流率，永續經營觀光產業，協助深化台東文化旅遊並結合當地景觀，促進政府與民眾合作，創造新的旅遊經營模式。

【2024大選倒數42天】台東立委選情加溫 藍綠及無黨籍6人參選

根據中選會網站，台東縣立委共有6人登記參選(如上表，第一列為登記參選日期) 。