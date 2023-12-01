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人生終章四部曲－道謝道愛道歉道別 新北市倡議晚年人生我做主預為準備

By 台灣英文新聞
2023/12/01 17:14
新北市倡議晚年人生我做主預為準備（圖／新北市社會局）

新北市倡議晚年人生我做主預為準備（圖／新北市社會局）

電影「一切始於一見鍾情」裡有個橋段，癌末的太太舉辦了一場生前道別，先生在台上致詞時說，即使他知道太太後來會罹癌生病，還是會娶她，真摯的情感令太太動容，於是她說了句經典的話：「還好我提前辦了告別式，否則您這番話我永遠也聽不到！」

為了提倡晚年四道人生—道謝、道愛、道歉、道別，新北市社會局在基督教台灣貴格會海山教會舉辦「編寫珍重協奏曲-生前道別式工作坊」，邀請專門研究生命禮儀的黃芝勤助理教授講課，並由林文華牧師補充生命意義，原本擔心課程忌諱，沒想到報名踴躍，有學員甚至從宜蘭、台北專程跑來上課。

黃芝勤博士表示，不想讓家人屆時手忙腳亂地為自己辦理人生畢典，就要學習交代身後事，透過手動、腦動、運動和互動，為老後善終預為準備。了解生前道別其實具有避免子孫吵架、自己人生自己做主、自我圓夢等多重意涵和優點。

30學員分成3組，經過2天的研習，從禮儀、文書、會場布置和形式進行，如音樂會等，最後是道別體驗，特別以「立棺」，讓有意願參與的學員扮演當事者或子孫親友，結果大家都真情流露，甚至當場流下淚來。

其中一組阿金本人今年50歲，她從軍中退役，目前在基金會擔任志工，她的妹妹因懷孕造成羊水栓塞，在生產過程中不幸往生，讓她對人生無常特別有感。她扮演亡者（妹妹）的角色，閉目聆聽先生、親友對她的追思和懷念：「十年修得同船渡，百年修得共枕眠。親愛的，對不起！以前常惹您生氣，如果重來一次，我一定會好好珍惜！」

另組四代同堂，阿祖百歲歸空，扮演子女感性的說：「我仰望星空，可以望見您，終有一天會在天上相會。」扮演孫子的說：「我很調皮，您不是要打我？怎麼一下子就不見了？」「阿公，我要帶您去旅行，買您愛吃的東西！」

體驗「立棺」的張惠琳，曾是位代課老師，也擔任過獅子會長，目前從事志願服務，她說閉目那一刻，感受過去的人生像走馬燈，一幕幕的變換，一切都圓滿了，歸於平靜。

學員中最年長者郭平和，今年79歲，她年輕時從事建築業，現在是位文史工作者，也在北投和新莊擔任社大及松大老師，他體驗後說最大的收穫是「到底明天先到？還是無常先到？」因此人生縱使有許多愛恨情仇，都要學習放下。

老人福利科長林妏燕表示，依據社會局調查顯示，有64％的長輩願意和子女談論身後事，卻又不知如何開口，新北市倡議「晚年人生我做主」，包含幸福生涯、健康養生、生活法律、財產分配、緩和醫療…一直到人生終章、預立遺囑、生前告別等，培訓倡導員進入社區宣導，其中生前告別有隱涵「不增加子女的困擾，便是送給孩子最後禮物」的深層意義。

更新時間 : 2023-12-01 20:36 GMT+08:00

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