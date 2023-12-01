新北30所教育基金會展臂關懷 487萬元助學子圓夢

新北市教育局今(1)日舉辦「 新北市教育基金會捐助溫馨助學圓夢基金感恩活動」，感謝30家奉 獻愛心的基金會今(112)年參與「教育基金會展臂關懷計畫」， 捐贈溫馨助學圓夢基金達487萬6仟元，挹注學校體育、 特殊教育、國際教育相關計畫。活動中由教育局長張明文頒發感謝狀 、各基金會代表出席捐贈儀式、圓夢得獎學生分享受贈感言， 場面溫馨。

教育局表示，新北市自110年首創教育基金會勵學圓夢計畫，11 1年起更名為「教育基金會展臂關懷計畫」， 除持續鼓勵各基金會挹注溫馨助學圓夢基金外， 並結合新北市教育基金會能量，挹注各項教育資源，促進教育優化， 縮小城鄉差距，形塑新北優質教育環境，參與基金會由110年10 家擴增至112年30家，展現社會大愛。

今年度由仟埜教育基金會、留才教育基金會、英仕教育基金會、La new教育基金會等26個教育基金會捐助新北市溫馨助學圓夢基金 ，圓夢基金每年約協助200多人繼續安心就學， 而今年受補助的高三畢業生共26名，其中15名順利升學包含國立 臺灣大學、國立成功大學醫學系、台灣科技大學等國立大專院校。

接受溫馨助學圓夢獎助的瑞芳高工小芬(化名)表示， 沒有辦法像一般同學一樣有父母的照顧與經濟支持的自己， 其實一直擔心著自己未來。獲得補助後， 可以比較不為家裡的經濟擔心，全力投入學校的學習， 也積極參加各項競賽，陸續於新北市中小學科展、 全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽等比賽獲得前幾名的佳績， 更主動參加全國技藝競賽並積極投入選手訓練。 非常感謝圓夢基金的資助，支持自己朝夢想前進。」

另外，漢帝教育基金會、江雲教育基金會、 中華跨域管理教育基金會、普賢教育基金會、成漢教育基金會等5個 基金會則挹助新北市學校推動體育、特殊教育、國際教育相關計畫， 提升教育量能。其中普賢教育基金會捐贈100萬元予光復高中、 蘆洲國中、橫山國小，購置學校射擊設備、體適能設備、 舉重比賽用計時器等體育設備，支持新北體育。 財團法人中華跨域管理教育基金會捐助三民高中10萬元， 辦理新北市112年新住民二代培力昂揚2.0國際外交YA大使海 外遊學體驗營，補助高中職學生部分經費前往越南企業及文化見習。

漢帝教育基金會捐助瑞芳國中20萬元， 補助多元活動經費及獎助清寒學生。受益學生小明(化名)說， 謝謝基金會的幫忙，讓自己能繳出學校的註冊費，一定會把握機會， 在學校努力向老師學習，也替家人們謝謝您們， 以後要好好報答社會，更會幫助需要幫助的人。

江雲教育基金會捐助正德國中賢孝校區25萬元， 提供家庭經濟弱勢學生就學準備金，受益學生妮妮(化名)， 非常感謝江雲教育基金會的幫助，因為家中經濟不好， 交通費及生活飲食都是一大筆開銷，就學金對自己是一大幫助。

教育局表示，教育資源有限，但社會的愛無限， 感謝教育基金會攜手照顧弱勢學子， 讓他們在學習路上可以走得更順利，未來能夠實現自我。 將持續邀集更多民間團體共同投入新北教育，幫助孩子們多元展能。