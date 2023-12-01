新北30所教育基金會展臂關懷 487萬元助學子圓夢

新北市教育局今(1)日舉辦「新北市教育基金會捐助溫馨助學圓夢基金感恩活動」，感謝30家奉獻愛心的基金會今(112)年參與「教育基金會展臂關懷計畫」，捐贈溫馨助學圓夢基金達487萬6仟元，挹注學校體育、特殊教育、國際教育相關計畫。活動中由教育局長張明文頒發感謝狀、各基金會代表出席捐贈儀式、圓夢得獎學生分享受贈感言，場面溫馨。
教育局表示，新北市自110年首創教育基金會勵學圓夢計畫，111年起更名為「教育基金會展臂關懷計畫」，除持續鼓勵各基金會挹注溫馨助學圓夢基金外，並結合新北市教育基金會能量，挹注各項教育資源，促進教育優化，縮小城鄉差距，形塑新北優質教育環境，參與基金會由110年10家擴增至112年30家，展現社會大愛。
今年度由仟埜教育基金會、留才教育基金會、英仕教育基金會、La new教育基金會等26個教育基金會捐助新北市溫馨助學圓夢基金，圓夢基金每年約協助200多人繼續安心就學，而今年受補助的高三畢業生共26名，其中15名順利升學包含國立臺灣大學、國立成功大學醫學系、台灣科技大學等國立大專院校。
接受溫馨助學圓夢獎助的瑞芳高工小芬(化名)表示，沒有辦法像一般同學一樣有父母的照顧與經濟支持的自己，其實一直擔心著自己未來。獲得補助後，可以比較不為家裡的經濟擔心，全力投入學校的學習，也積極參加各項競賽，陸續於新北市中小學科展、全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽等比賽獲得前幾名的佳績，更主動參加全國技藝競賽並積極投入選手訓練。非常感謝圓夢基金的資助，支持自己朝夢想前進。」
另外，漢帝教育基金會、江雲教育基金會、中華跨域管理教育基金會、普賢教育基金會、成漢教育基金會等5個基金會則挹助新北市學校推動體育、特殊教育、國際教育相關計畫，提升教育量能。其中普賢教育基金會捐贈100萬元予光復高中、蘆洲國中、橫山國小，購置學校射擊設備、體適能設備、舉重比賽用計時器等體育設備，支持新北體育。財團法人中華跨域管理教育基金會捐助三民高中10萬元，辦理新北市112年新住民二代培力昂揚2.0國際外交YA大使海外遊學體驗營，補助高中職學生部分經費前往越南企業及文化見習。
漢帝教育基金會捐助瑞芳國中20萬元，補助多元活動經費及獎助清寒學生。受益學生小明(化名)說，謝謝基金會的幫忙，讓自己能繳出學校的註冊費，一定會把握機會，在學校努力向老師學習，也替家人們謝謝您們，以後要好好報答社會，更會幫助需要幫助的人。
江雲教育基金會捐助正德國中賢孝校區25萬元，提供家庭經濟弱勢學生就學準備金，受益學生妮妮(化名)，非常感謝江雲教育基金會的幫助，因為家中經濟不好，交通費及生活飲食都是一大筆開銷，就學金對自己是一大幫助。
教育局表示，教育資源有限，但社會的愛無限，感謝教育基金會攜手照顧弱勢學子，讓他們在學習路上可以走得更順利，未來能夠實現自我。將持續邀集更多民間團體共同投入新北教育，幫助孩子們多元展能。