臺灣土地銀行前進政大校園　向下扎根信託知識

因應金管會信託2.0校園扎根計畫與普惠金融原則，土地銀行12月1日赴國立政治大學地政學系舉辦信託知識宣導活動，土地銀行以不動產專業銀行角色介紹信託概念、不動產開發信託機制與不動產估價等內容，並透過案例分享，深入淺出，讓學生們能結合理論與實務經驗，向下扎根信託知識。

根據信託公會統計，截至2023年第3季，我國信託財產規模已達新臺幣14.2兆元，續創歷史新猷，亦較去年同期成長逾1成，顯見我國信託財產規模呈高速成長態勢。

隨金管會近年積極推動信託2.0計畫，我國從政策面鼓勵銀行推展安養信託、員工福利信託、預售屋相關信託等多面向產品，讓信託從理財工具轉化為普羅大眾的保障機制，不僅帶動信託財產規模成長，亦發揮普惠金融效益。

為響應金管會信託2.0計畫，土地銀行近年推出「社福型安養信託」、「社會福利公益安養信託」、「預開式安養/保險金信託」、「社會宅樂齡託租養老信託」及「樂齡安居信託整合服務」等五大信託服務，並長期提供客製化安養信託契約，確保款項專款專用，以保障信託客戶權益，同時落實普惠金融原則。

此外，因應金管會信託2.0校園扎根計畫，土地銀行本次前進政大校園，藉由課程分享實務經驗，讓學生深入瞭解信託與不動產估價知識，包括保障財產、退休安養、照顧弱勢子女、預售屋價金等信託機制，以及不動產估價的比較法、成本法、收益法等實務基本法則，將信託知識向下扎根至青年學子。

土地銀行身為百分百國營銀行，自成立迄今始終以「取之於社會、用之於社會」理念落實普惠金融原則。在長期耕耘下，土地銀行不僅連2屆榮獲金管會頒發安養信託獎，另連5年獲金管會評比為「金融服務業公平待客原則評核績優銀行」，同時連5年獲金管會頒發「高齡者及身心障礙者財產信託評鑑績效優良銀行」殊榮，有效促進社會公眾福祉與實現包容性成長。

土地銀行未來將持續秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」核心價值，為社會打造溫暖安心的金融場域，為整體環境、社會及經濟正向發展扮演更積極的角色。