臺灣企銀Hokii好友推薦新朋友 抽日本雙人來回機票

想去日本賞櫻花、楓葉或看雪景嗎?臺灣企銀限時舉辦「Hokii 推薦友禮，抽日本雙人來回機票」活動，凡Hokii好友推薦新朋 友開立該行數位帳戶並加入數位會員，Hokii好友和新朋友就有 機會抽中價值高達新臺幣4萬元的日本雙人來回機票， 邀請您與親友一起暢遊日本。

臺灣企銀聽見客戶想去日本旅遊的心聲，自112年11月1日起至 113年1月31日止，客戶只要持有Hokii臺幣數位帳戶及H okii數位會員身分， 分享推薦碼予親友開立該行臺幣數位帳戶及加入Hokii數位會員 ，推薦人及被推薦人就有機會抽中日本不限航線雙人來回機票， 且每成功推薦一位被推薦人開立，可獲得一次抽獎機會； 成功推薦二位，則獲得二次抽獎機會，以此類推(推薦人不限推薦次 數)，推薦越多，中獎機會越高，將抽出6組雙人樂遊日本幸運兒！ 活動詳情請至臺灣企銀官網查詢。

該行一直以來重視環境永續，先前首創將Hokii數位存款帳戶以 NFT與ESG結合，以虛實整合概念，透過科技賦能森林保育， 一同認養屏東縣魯凱族部落山區森林成樹及樹苗， 活動獲得熱烈迴響，超過3萬名客戶參與生態造林， 日前專業護樹團隊已於魯凱族部落山區著手森林復育種樹工作， 一年可減少碳排放12公噸， 該行和客戶共同守護保育珍貴的台灣山林。

臺灣企銀積極發展數位金融，擘建金融生態圈及推動數位轉型，創新 成果連獲各大數位金融獎項殊榮，得獎件數年年創新高。 今年以來已榮獲ESG指標之台灣永續行動獎獲2大獎、 卓越銀行評比「最佳數位金融服務獎」、工商時報數位金融獎獲1金 1優，及素有客服界奧斯卡美譽的「CSEA卓越客服大獎」3冠王 ，並於本屆國家品牌玉山獎勇奪10大獎，其中包含2件全國首獎， 更是締造首家公股銀行三連霸紀錄！未來臺灣企銀秉持以客為本， 重視客戶需求， 持續提供客戶更好的體驗與更有溫度的數位金融服務， 豐富民眾精彩生活盡在Hokii，實現友善的普惠金融願景。