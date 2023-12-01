臺灣企銀Hokii好友推薦新朋友 抽日本雙人來回機票

想去日本賞櫻花、楓葉或看雪景嗎?臺灣企銀限時舉辦「Hokii推薦友禮，抽日本雙人來回機票」活動，凡Hokii好友推薦新朋友開立該行數位帳戶並加入數位會員，Hokii好友和新朋友就有機會抽中價值高達新臺幣4萬元的日本雙人來回機票，邀請您與親友一起暢遊日本。
臺灣企銀聽見客戶想去日本旅遊的心聲，自112年11月1日起至113年1月31日止，客戶只要持有Hokii臺幣數位帳戶及Hokii數位會員身分，分享推薦碼予親友開立該行臺幣數位帳戶及加入Hokii數位會員，推薦人及被推薦人就有機會抽中日本不限航線雙人來回機票，且每成功推薦一位被推薦人開立，可獲得一次抽獎機會；成功推薦二位，則獲得二次抽獎機會，以此類推(推薦人不限推薦次數)，推薦越多，中獎機會越高，將抽出6組雙人樂遊日本幸運兒！活動詳情請至臺灣企銀官網查詢。
該行一直以來重視環境永續，先前首創將Hokii數位存款帳戶以NFT與ESG結合，以虛實整合概念，透過科技賦能森林保育，一同認養屏東縣魯凱族部落山區森林成樹及樹苗，活動獲得熱烈迴響，超過3萬名客戶參與生態造林，日前專業護樹團隊已於魯凱族部落山區著手森林復育種樹工作，一年可減少碳排放12公噸，該行和客戶共同守護保育珍貴的台灣山林。
臺灣企銀積極發展數位金融，擘建金融生態圈及推動數位轉型，創新成果連獲各大數位金融獎項殊榮，得獎件數年年創新高。今年以來已榮獲ESG指標之台灣永續行動獎獲2大獎、卓越銀行評比「最佳數位金融服務獎」、工商時報數位金融獎獲1金1優，及素有客服界奧斯卡美譽的「CSEA卓越客服大獎」3冠王，並於本屆國家品牌玉山獎勇奪10大獎，其中包含2件全國首獎，更是締造首家公股銀行三連霸紀錄！未來臺灣企銀秉持以客為本，重視客戶需求，持續提供客戶更好的體驗與更有溫度的數位金融服務，豐富民眾精彩生活盡在Hokii，實現友善的普惠金融願景。