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全球瘧疾病例數增500萬 抗藥性、氣候變遷為防疫帶來巨大威脅

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/01 16:28
2022年7月1日，肯亞的嬰兒接種瘧疾疫苗。（圖／路透社）

2022年7月1日，肯亞的嬰兒接種瘧疾疫苗。（圖／路透社）

根據昨日（11/30）世界衛生組織（WHO）公布的報告，儘管浸泡除蟲菊精類（pyrethroid）殺蟲劑的傳統防瘧蚊帳和藥物有助於預防幼兒和孕婦感染，但2022年瘧疾病例數比前一年增加約500萬例，造成瘧疾疫情惡化的原因很多，又以氣候變遷帶來的威脅最大。

WHO表示，2022年全球估計有2.49億瘧疾病例，高於2019年新冠疫情爆發前的2.33億。除了受到肆虐全球的新冠疫情影響外，全球防治瘧疾的措施還受到越來越多的威脅，例如藥物和殺蟲劑的抗藥性、各地衝突頻傳、資源分布不均和氣候變遷等。

根據2023年一份世界瘧疾報告，研究人員深入探討了氣候變遷與瘧疾之間的關係。結果發現，溫度、濕度和降雨量的變化會影響攜帶瘧疾的雌性瘧蚊（又稱按蚊）的行為和生存環境；熱浪和洪水等極端天氣事件也會直接影響傳播和疾病負擔，例如2022年巴基斯坦發生的災難性洪水導致該國瘧疾病例增加了5倍。

2022年，全球瘧疾疾病例比前一年增加500萬例，以巴基斯坦的病例​​增幅最大，從2021年的50萬例暴增至2022年的260萬例；此外，衣索比亞、奈及利亞、巴布亞紐幾內亞和烏干達等國也出現顯著增加。

世衛非洲區主管Matshidiso Moeti說，氣候的多變性成了瘧疾防疫上的巨大威脅，但我們仍必須面對各種挑戰。

此外，報告中也舉出振奮人心的防疫成就，2021年由英國製藥大廠葛蘭素史克藥廠（GSK）生產、世衛第一款推薦廣泛使用的抗瘧疾疫苗RTS,S問世，於3個非洲國家分階段施打，再加上實施蚊帳、室內噴灑差蟲劑等措施後，與未接種的地區相比，這3國感染瘧疾的人數大幅降低，幼兒的全因死亡人率也下降13%。

今年10月，由英國牛津大學研發、印度血清研究所生產的R21/Matrix-M疫苗，獲得WHO推薦成為廣泛使用的新型兒童抗瘧疾疫苗，現有的2種疫苗預料將填補巨大供應缺口，並拯救數十萬的生命。
世界衛生組織
WHO
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殺蟲劑
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抗藥性
非洲

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更新時間 : 2023-12-01 20:36 GMT+08:00

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