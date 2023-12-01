Gmail 帳號太久沒用快登入！ Google 12/1 起「清理」閒置帳號

申請了一堆 Google 帳號，卻久未登入嗎？快恢復使用，否則 12 月 1 日起 Google 大掃除，閒置帳號全部清光光。

BBC、CNBC 報導，Google 將先從「創設後從未使用」的帳號開刀，逐步刪除少用的帳號。開鍘前會發送多次通知至帳號及備援電子信箱。這波清掃行動以個人帳號為主，依附在學校或公司的帳號，不受影響。

由於許多帳號遭主人遺忘或久未使用，往往成為駭客攻擊目標，採取這項措施是基於安全考量。刪除不活躍帳號的同時，也包括上頭儲存的資料，如舊時 email、相片等。

Google 今年 5 月在部落格寫道，舊帳號之所以容易遭駭，是因密碼太舊、多半未採取雙重登入驗證。倘遭盜用，恐使個資遭竊，並用於詐騙、發送垃圾郵件等惡意活動。

避免帳號被「清掉」

最簡單的方式就是登入，至少可保住帳號達 2 年，之後每 2 年都要登入，確保照片等資料不會消失。登入帳號後最好設定備援電子郵件，如此便能收到通知。

點開 Gmail 閱讀或發信、使用雲端服務 Google Drive、觀看 YouTube 影片、以 Google 帳號訂閱或登入第三方服務、透過 Google Play 下載 Apps、使用 Google Search 搜尋引擎等做法，也能安心繼續使用帳號。