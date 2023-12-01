最紅大貓熊家族！韓國愛寶樂園「愛寶」產子照獲選時代年度百大照片

世界上最有名的大貓熊家族，莫過於目前旅居在南韓愛寶樂園的「寶家族」，其中愛寶在今年7月7日順產一對雙胞胎，照片甚至入選時代雜誌年度百大照片之一。

「寶家族」中的愛寶與樂寶在2021年自然產下第一胎小孩「福寶」，獲得全世界大批粉絲喜愛，今年又再度順產雙胞胎，經過粉絲投票後，確定取名為「睿寶」及「輝寶」。

愛寶7月7日於生產當天，飼育員當天全程守護在愛寶身旁並全程紀錄，不僅韓國國內，就連國外媒體也爭相報導，當時一張愛寶低頭叼著寶寶的照片，也在近日入選時代雜誌的年度百大照片。

美國時代雜誌每年都會評選並刊登100張令全世界人民深受感動的照片。（以下照片為入選照片）

雙胞胎大熊貓「睿寶」和「輝寶」出生時分別為180公克及140公克，僅過不到5個月就來到8公斤以上，愛寶樂園計畫在明年初讓這對雙胞胎寶寶開始「上班」，讓民眾欣賞，在此之前都可以至愛寶樂園的IG及YouTube頻道，可以時常看見他們的最新療癒影片。