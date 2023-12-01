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【航空業績暢旺】台灣虎航宣布: 員工先入袋4個月獎金　年終有機會比照華航3個月起跳

昨(11/30) 業界傳出，長榮航年終獎金約落在5至6個月，華航也至少有3個月，但公司目前均未證實，僅表示尚在討論階段。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/01 16:11
圖/台灣虎航IG 

圖/台灣虎航IG 

航空業業績暢旺，今年年終獎金看俏，台灣虎航（6757）董事長陳漢銘今天（12月1日) 宣布，將發給員工2個月的基本薪水，合計先前發出1個月獎金，加上年底的第13個月獎金，今年虎航員工確定4個月獎金入袋，後續還有年終獎金可期。

陳漢銘今天上午向員工發出感謝信指出，本週雖在德國漢堡交第6架neo新機，但也迫不及待向員工宣布好消息，將發放2個月的基本薪，作為前3季的績效獎金。

他表示，在疫情衝擊後，虎航不僅迅速恢復既有航線，也開關了數條新航點，於第3季將疫情期間的借款全數還清，感謝員工努力付出。

他同時也說，年底第13個月的年度獎金不會少（發放原則依公司規定），並預告「不要鬆懈，繼續為年終獎金打拚到底」。

台灣虎航今年8月宣布通過發放「年中獎金」，工作年資滿6個月以上，可領基本薪1個月加新台幣2萬元，加上陳漢銘今天宣布再發給員工2個月的激勵獎金，以及年底固定加發的1個月獎金，台灣虎航員工今年確定入袋的獎金已達4個月加上2萬元，後續還有年終獎金可期。

至於虎航還會發出多少年終獎金，陳漢銘在信中預告，明年是台灣虎航開航10年，期待年終「十足誠意、十足滿意」。

台灣虎航是國內唯一低成本航空，前3季獲利已創新高，累計稅後純益13.43億元，每股盈餘（EPS）3.19元，全年EPS有望登上國內航空業第1名寶座。

台灣虎航有800名員工，陳漢銘在信裡提及，

「還記得疫情期間，總是要大夥兒和我一起再堅持一下，

當下無肉，就請大家將就點先和我喝湯；

在那時，我承諾只要撐過，當有魚有肉時，一定與大夥分享。」

市場推估，虎航考績最好的員工今年年終獎金上看6個月，推估全年有機會拿到10個月左右的獎金，但這部分尚未獲得證實。

根據中央社，台灣虎航回應，虎航的機隊結構、航線組成及市場定位有別於其他航空業，就目前的市場情況，相信對產業發展而言，是最幸福的時刻，台灣虎航基於永續經營的理念及善盡照顧員工的責任，願意與員工共享努力經營的成果。

客運需求強勁，帶動航空業業績暢旺，有望推升今年年終獎金破紀錄，昨11/30業界傳出，長榮航年終獎金約落在5至6個月，華航也至少有3個月，但公司目前均未證實，僅表示尚在討論階段。

疫後解封帶動航空業業績暢旺，客運需求強度未減，支持票價相對高檔不墜，市場看好今年航空業年終獎金將打破紀錄。

華航、長榮航去年年終獎金發3個月，今年機票維持高價，長榮航前3季獲利更創新高，業界傳出，長榮航年終獎金約落在5至6個月，華航也至少有3個月，虎航有機會比照華航水準，星宇也不再掛零。

對此，長榮航回應，基於公司永續經營的理念及善盡照顧員工的責任，願意與員工共享努力經營的成果，年終獎金目前仍在討論階段。

華航自9月1日起全員加薪2000元，針對今年年終獎金，華航回應指出，有關年終獎金將與企業工會協商，並經董事會審議通過後定案。

台灣虎航先前也發放「年中獎金」，只要是今年1月到6月底期間，工作年資滿6個月以上，年中獎金將可領基本薪加上2萬元，虎航為華航100%子公司，市場盛傳年終有機會比照華航水準。

星宇航空今年繼首季由虧轉盈之後，第2季延續獲利，上半年稅後淨利3.31億元，每股盈餘0.18元，針對年終獎金，星宇航空則尚在研議中。

【航空業績暢旺】台灣虎航宣布: 員工先入袋4個月獎金　年終有機會比照華航3個月起跳
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