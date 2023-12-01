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黴漿菌之亂引恐慌！羅一鈞：中國疫情轉向 近期以流感為主

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/01 14:54
112年12月1日，疾管署臨時記者會上由羅一鈞副署長和黃玉成醫師說明中國呼吸道感染疫情監測現況、國內黴漿菌及兒童呼吸道感染相關議題及衛教。...

112年12月1日，疾管署臨時記者會上由羅一鈞副署長和黃玉成醫師說明中國呼吸道感染疫情監測現況、國內黴漿菌及兒童呼吸道感染相關議題及衛教。...

疾管署副署長羅一鈞表示，為加強監測中國呼吸道疾病疫情，自11月26日起，於4處有非中港澳航線的國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」措施，截至到11月29日共採檢38人，以流感病毒13例最多，尚有11例檢驗中，目前未檢出肺炎黴漿菌。

羅一鈞今（1）日在臨時記者會上指出，自週日（11/26）起於台北、桃園、台中及高雄共4處國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」措施，針對自中港澳入境有症狀(類流感)旅客，鼓勵採檢，檢驗包含流感病毒、新冠病毒、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌。

根據檢測結果，首4日總計採檢38人，有21位陽性，分別為13例為流感病毒（62%）、3例為新冠病毒（14%）、3例為腺病毒（14%）、2例為鼻病毒（10%），另有6例為陰性，以及11例檢驗中。

依據目前監測資料與檢驗結果，與中國日前公布的中國呼吸道感染症疫情資料趨勢吻合，目前評估風險不變，為已知病原於社區高度流行，不過近期改以流感病毒為主，黴漿菌疫情已下降，我國將持續密切監測其疫情發展。

羅一鈞說，在國內疫情方面，類流感病例數已連續7週呈現下降趨勢，近4週合約實驗室分離呼吸道病原體以流感病毒(32%)為多，其次為腺病毒(26%)、副流感病毒(14%)，另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等，黴漿菌佔比則相當低，請民眾別恐慌。

黴漿菌之亂引恐慌！羅一鈞：中國疫情轉向 近期以流感為主

有關外界關心國內黴漿菌肺炎流行現況，林口長庚兒童感染科教授，兒童感染症醫學會理事長黃玉成醫師說明，肺炎黴漿菌為呼吸道感染及肺炎常見的致病菌，較常見於年輕人及5歲以上兒童，台灣一年四季皆有案例，尤好發於春夏之交及初秋。

一般而言，肺炎黴漿菌造成的症狀輕微，感染後多數人可自行痊癒，常見的症狀有喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽，約有10%的人會出現肺炎，但症狀亦相對輕微，因此俗稱「會走路的肺炎」。

雖美國疾病管制與預防中心資料顯示，黴漿菌肺炎可能每3至7年會有一波較大的流行，惟國內監測近期佔比偏低，屬低度流行，請民眾不用擔憂焦慮。

疾管署表示，針對外界擔憂相關藥品不足，食藥署已說明在黴漿菌肺炎藥物方面，兒童用原廠藥水10月已增加輸入，且國內同成分之學名藥12月將大量產；成人用藥品目前庫存亦充足，無短缺疑慮。

黃玉成進一步指出，目前呼吸道感染仍以流感為多，且流感流行高峰即將來臨，幼童為流感高風險族群，儘快接種疫苗獲得保護力才是最有效的預防方法。同時也提醒如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，降低併發重症風險。

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疾管署強調，根據美國何大一博士團隊最新研究顯示，接種XBB疫苗可大幅增加接種者對抗目前新冠流行株(XBB.1.5和EG.5.1)及新興變異株(如HV.1、HK.3、JD.1、JN.1)之免疫反應，中和抗體上升可達27倍，建議民眾接種XBB疫苗提升自我保護力。

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