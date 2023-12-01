黴漿菌之亂引恐慌！羅一鈞：中國疫情轉向 近期以流感為主

疾管署副署長羅一鈞表示，為加強監測中國呼吸道疾病疫情，自11月26日起，於4處有非中港澳航線的國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」措施，截至到11月29日共採檢38人，以流感病毒13例最多，尚有11例檢驗中，目前未檢出肺炎黴漿菌。

羅一鈞今（1）日在臨時記者會上指出，自週日（11/26）起於台北、桃園、台中及高雄共4處國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」措施，針對自中港澳入境有症狀(類流感)旅客，鼓勵採檢，檢驗包含流感病毒、新冠病毒、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌。

根據檢測結果，首4日總計採檢38人，有21位陽性，分別為13例為流感病毒（62%）、3例為新冠病毒（14%）、3例為腺病毒（14%）、2例為鼻病毒（10%），另有6例為陰性，以及11例檢驗中。

依據目前監測資料與檢驗結果，與中國日前公布的中國呼吸道感染症疫情資料趨勢吻合，目前評估風險不變，為已知病原於社區高度流行，不過近期改以流感病毒為主，黴漿菌疫情已下降，我國將持續密切監測其疫情發展。

羅一鈞說，在國內疫情方面，類流感病例數已連續7週呈現下降趨勢，近4週合約實驗室分離呼吸道病原體以流感病毒(32%)為多，其次為腺病毒(26%)、副流感病毒(14%)，另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等，黴漿菌佔比則相當低，請民眾別恐慌。

有關外界關心國內黴漿菌肺炎流行現況，林口長庚兒童感染科教授，兒童感染症醫學會理事長黃玉成醫師說明，肺炎黴漿菌為呼吸道感染及肺炎常見的致病菌，較常見於年輕人及5歲以上兒童，台灣一年四季皆有案例，尤好發於春夏之交及初秋。

一般而言，肺炎黴漿菌造成的症狀輕微，感染後多數人可自行痊癒，常見的症狀有喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽，約有10%的人會出現肺炎，但症狀亦相對輕微，因此俗稱「會走路的肺炎」。

雖美國疾病管制與預防中心資料顯示，黴漿菌肺炎可能每3至7年會有一波較大的流行，惟國內監測近期佔比偏低，屬低度流行，請民眾不用擔憂焦慮。

疾管署表示，針對外界擔憂相關藥品不足，食藥署已說明在黴漿菌肺炎藥物方面，兒童用原廠藥水10月已增加輸入，且國內同成分之學名藥12月將大量產；成人用藥品目前庫存亦充足，無短缺疑慮。

黃玉成進一步指出，目前呼吸道感染仍以流感為多，且流感流行高峰即將來臨，幼童為流感高風險族群，儘快接種疫苗獲得保護力才是最有效的預防方法。同時也提醒如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，降低併發重症風險。



疾管署強調，根據美國何大一博士團隊最新研究顯示，接種XBB疫苗可大幅增加接種者對抗目前新冠流行株(XBB.1.5和EG.5.1)及新興變異株(如HV.1、HK.3、JD.1、JN.1)之免疫反應，中和抗體上升可達27倍，建議民眾接種XBB疫苗提升自我保護力。