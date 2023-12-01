Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 韓流.時尚生活

【掰了「499之亂」】台灣大哥大與台灣之星正式合併　蔡明忠：5G發展進入價值競爭時代

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/01 15:37
台灣大哥大與台灣之星12月1日正式合併，網內用戶一口氣擴大近千萬戶。（台灣大提供）中央社

台灣大哥大與台灣之星12月1日正式合併，網內用戶一口氣擴大近千萬戶。（台灣大提供）中央社

台灣大哥大與台灣之星今天(12月1日) 正式合併，網內用戶一口氣擴大近千萬戶，台灣大董事長蔡明忠表示，台灣電信產業此刻起開啟新局，台灣發展5G不應浪擲千金用於「軍備競賽」，而是邁入新的「價值」競爭時代。

台灣大哥大跟台灣之星今天正式合併，遠傳與亞太電信合併基準日在12月15日，電信業將迎來「新三國時代」

台灣大今天透過新聞稿表示，台灣大哥大與台灣之星今天正式合併，電信產業將揮別「價格」競爭的惡性循環，邁向更有意義的「價值」競爭新局。

台灣大指出，將於2024年底完成無線網路整合，至2025年，5G人口涵蓋率目標提升至98%；除既有3.5GHz頻段60MHz，將整合台灣之星40MHz，作企業專頻專網使用，拓展5G AIoT生態系。

中央社引述蔡明忠表示，台灣大和台灣之星員工近2年來全力付出，解決雙方在合併過程中極具挑戰的網路串接、用戶服務延續、員工安置與媒合等種種重大課題，讓台灣電信產業自此刻起開啟新局。

蔡明忠強調，台灣發展5G不應浪擲千金用於軍備競賽，而是邁入新的價值競爭時代，尤其台灣大自2016年起倡議政府關閉2G網路，到倡議三共（共頻、共網、共建），至今合併台灣之星，減少一套基礎設施用電，將5G的4條高速公路關掉一條，每年省下1億至2億度電；未來台灣大將串聯集團內金融、電信、數位、零售等多元服務，並向外拓展。

台灣大哥大總經理林之晨在合併日的清晨零點零分，親筆寫信給新台灣大員工，他在文中提到，台灣電信產業自此回到三分天下，將告別過去導致499之亂的價格競爭惡性循環，走入更有意義、也更精彩刺激的價值競爭新格局。

台灣大表示，合併後網內用戶擴大達千萬戶，台灣大承諾，針對身心障礙、中低收入、清寒學生、銀髮族，新增4G與5G月付149元起多元化資費，完整涵蓋低、中、高資費級距方案，同時，台灣大也保障原台灣之星既有用戶合約權益不變，得依原契約約定資費內容使用。

【掰了「499之亂」】台灣大哥大與台灣之星正式合併　蔡明忠：5G發展進入價值競爭時代
台灣大哥大
台灣之星
蔡明忠
林之晨

相關新聞

〈財經主筆室〉台灣電信「新三雄」時代來臨　還會出現價格戰、低費率嗎？
〈財經主筆室〉台灣電信「新三雄」時代來臨　還會出現價格戰、低費率嗎？
2023/10/16 19:38
蘋果iPhone 15台灣開賣　電信業者：掀5G開台以來最強買氣
蘋果iPhone 15台灣開賣　電信業者：掀5G開台以來最強買氣
2023/09/22 16:49
確保戰時通訊暢通、可接收政府資訊 台灣數位部演練「災難漫遊」
確保戰時通訊暢通、可接收政府資訊 台灣數位部演練「災難漫遊」
2023/09/22 09:33
2023日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華 10/5盛大登場
2023日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華 10/5盛大登場
2023/09/20 12:16
「台灣之星」員工疑涉勾結中國詐騙集團　遭NCC重罰1600萬創紀錄
「台灣之星」員工疑涉勾結中國詐騙集團　遭NCC重罰1600萬創紀錄
2023/08/03 17:22

更新時間 : 2023-12-01 20:35 GMT+08:00

最受歡迎

【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
中國螺螄粉網路氾濫 民眾食後上吐下瀉 台北市衛生局將查
中國螺螄粉網路氾濫 民眾食後上吐下瀉 台北市衛生局將查
〈財經主筆室〉國泰航空明年加薪並增聘5千人　台灣航空業年終及調薪受關注
〈財經主筆室〉國泰航空明年加薪並增聘5千人　台灣航空業年終及調薪受關注
赴日血拚族注意！防免稅差價圖利 日本「機場退稅制」料2025後上路
赴日血拚族注意！防免稅差價圖利 日本「機場退稅制」料2025後上路
貢寮鮑產季到！新北整合美食美景 推輕旅地圖遊貢寮
貢寮鮑產季到！新北整合美食美景 推輕旅地圖遊貢寮
國際刑警組織奧地利年會 台灣推形象廣告籲支持參與
國際刑警組織奧地利年會 台灣推形象廣告籲支持參與
分析【倒數43天】台灣2024立委選舉：民進黨拚國會過半　初估10到15選區陷激戰
分析【倒數43天】台灣2024立委選舉：民進黨拚國會過半　初估10到15選區陷激戰
【限量5000套】台北大巨蛋首戰 「亞洲棒球錦標賽」紀念悠遊卡12月1日11:00起預購
【限量5000套】台北大巨蛋首戰 「亞洲棒球錦標賽」紀念悠遊卡12月1日11:00起預購
【開箱影片】台北寒舍艾美《完美女人》限量精品下午茶超夯　聯名Marc Jacobs吃完記得試香！
【開箱影片】台北寒舍艾美《完美女人》限量精品下午茶超夯　聯名Marc Jacobs吃完記得試香！
【2024台灣立委選舉】小琉球造勢遭檢舉違反限制出海　屏東南區立委蘇震清：到選區服務
【2024台灣立委選舉】小琉球造勢遭檢舉違反限制出海　屏東南區立委蘇震清：到選區服務