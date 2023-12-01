台灣大哥大與台灣之星今天(12月1日) 正式合併，網內用戶一口氣擴大近千萬戶，台灣大董事長蔡明忠表示，台灣電信產業此刻起開啟新局，台灣發展5G不應浪擲千金用於「軍備競賽」，而是邁入新的「價值」競爭時代。

台灣大哥大跟台灣之星今天正式合併，遠傳與亞太電信合併基準日在12月15日，電信業將迎來「新三國時代」。

台灣大今天透過新聞稿表示，台灣大哥大與台灣之星今天正式合併，電信產業將揮別「價格」競爭的惡性循環，邁向更有意義的「價值」競爭新局。

台灣大指出，將於2024年底完成無線網路整合，至2025年，5G人口涵蓋率目標提升至98%；除既有3.5GHz頻段60MHz，將整合台灣之星40MHz，作企業專頻專網使用，拓展5G AIoT生態系。

中央社引述蔡明忠表示，台灣大和台灣之星員工近2年來全力付出，解決雙方在合併過程中極具挑戰的網路串接、用戶服務延續、員工安置與媒合等種種重大課題，讓台灣電信產業自此刻起開啟新局。

蔡明忠強調，台灣發展5G不應浪擲千金用於軍備競賽，而是邁入新的價值競爭時代，尤其台灣大自2016年起倡議政府關閉2G網路，到倡議三共（共頻、共網、共建），至今合併台灣之星，減少一套基礎設施用電，將5G的4條高速公路關掉一條，每年省下1億至2億度電；未來台灣大將串聯集團內金融、電信、數位、零售等多元服務，並向外拓展。

台灣大哥大總經理林之晨在合併日的清晨零點零分，親筆寫信給新台灣大員工，他在文中提到，台灣電信產業自此回到三分天下，將告別過去導致499之亂的價格競爭惡性循環，走入更有意義、也更精彩刺激的價值競爭新格局。

台灣大表示，合併後網內用戶擴大達千萬戶，台灣大承諾，針對身心障礙、中低收入、清寒學生、銀髮族，新增4G與5G月付149元起多元化資費，完整涵蓋低、中、高資費級距方案，同時，台灣大也保障原台灣之星既有用戶合約權益不變，得依原契約約定資費內容使用。

【掰了「499之亂」】台灣大哥大與台灣之星正式合併 蔡明忠：5G發展進入價值競爭時代