【COP28氣候大會】石油大國的大禮 阿拉伯聯合大公國推300億美元氣候基金

第 28 屆聯合國氣候變遷大會（COP28）30 日在杜拜登場，一開幕就有好消息，主辦國阿拉伯聯合大公國（UAE）宣布，將設立 300 億美元的氣候投資基金，協助貧困國家對抗氣候災難，似也是為了洗刷產油大國的負面形象。

金融時報報導，這項基金是阿聯與投資管理公司貝萊德集團（又譯黑岩集團，BlackRock）、TPG 資本、布魯克菲爾德（Brookfield）攜手推出，將由在阿布達比新設的資產管理公司 Lunate Capital 運作。全球南方（global south）國家至少會獲得 50 億美元補助。

阿聯是全球最大石油、天然氣生產國，坐擁豐沛資源，其主權財富基金、年金基金、央行累計資產總值達 2.5 兆美元。COP28 主席賈柏（Sultan al-Jaber）多次強調，本次大會，氣候資金就是重點。

自從一年多前被選為 COP28 主辦國，阿聯就屢遭外界用放大鏡檢視，油氣大國如何能主持全球氣候談判？峰會開幕前夕，更傳出阿聯有意藉本次大會與 15 國推銷油氣協議，包括中國、巴西、德國與埃及。COP 駁斥稱，此一消息並不準確、未經驗證。

聯合國 2021 年的一份研究指，全球在 2050 年之前，須籌措 125 兆美元的氣候投資，方足以削減碳排放，達成巴黎氣候協議的目標。國際原子能總署（IEA）則稱，在 2030 年代之前，每年挹注的潔淨能源投資，必須從現行的 1.8 兆美元增至 4.5 兆美元。

這些年來，出現了不少改革國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（World Bank）等國際開發銀行的聲浪，疾呼大力撥款，用於因應氣候變遷。然而，在組織之外，世人亦意識到，綠色計畫的推展，尤賴私部門與國家資金協力為之。

無論如何，新創基金讓多年來阮囊羞澀的開發中國家得以推動能源轉型，減少化石燃料使用，投入綠能建設，也更能調適氣候升溫帶來的諸多挑戰，堪為突破。

不過，路透社引述國際氣候行動網絡（Climate Action Network International）全球政治策略部門主管 Harjeet Singh 說法，阿聯並未說明資金應如何填補，他對基金如何永續經營，表達了深切疑慮。