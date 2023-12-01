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以色列人質家屬：哈瑪斯毆打12歲孩童、強迫觀看殘忍屠殺影片

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/01 12:02
2023年11月27日，12歲男童艾坦（Eitan Yahalomi）被哈瑪斯釋放（圖／路透社＿ ISRAELI DEFENSE...

2023年11月27日，12歲男童艾坦（Eitan Yahalomi）被哈瑪斯釋放（圖／路透社＿ ISRAELI DEFENSE...

根據以色列人質家屬的證詞，巴勒斯坦在扣留人質期間，不僅毆打12歲少年人質，還強迫其觀看哈瑪斯入侵以色列屠殺的影片。

據英國BBC報導，一名遭哈瑪斯綁架並於27日獲釋的12歲男童艾坦（Eitan Yahalomi）的親戚可漢（Deborah Cohen），在艾坦獲釋後接受法國BFM TV採訪時轉述了艾坦的遭遇，當艾坦到了加薩後，那裡的所有的人都毆打他。

可漢表示，哈瑪斯強迫孩子觀看一部長約45分鐘的影片，內容為哈瑪斯入侵以色列，殺害平民的現場影像，若有孩子在觀看中哭，他們就會以步槍威脅，要他們閉嘴。

哈瑪斯在10月7日以大規模火箭炮襲擊以色列，並滲透進以色列南部集體農場及小城市等20多個地區，包含兒童及女性在內，殺害了逾1000人。

據以色列時報報導，艾坦的父親不幸中彈受傷，目前仍被扣留在加薩。

以色列人質家屬：哈瑪斯毆打12歲孩童、強迫觀看殘忍屠殺影片
12歲男童艾坦（Eitan Yahalomi）獲釋後至醫院接受治療（圖／路透社＿ISRAELI DEFENSE FORCES）

許多兒童人質的家屬們表示，他們的孩子在獲釋後，因為被扣留在加薩的期間心理受到了極大的壓力，心理創傷仍無法平復。

25日獲釋的9歲女童艾蜜莉（Emily Hand）的父親漢德（Thomas Hand）表示，艾蜜莉每天都哭著睡著，正慢慢地流露出自己真實的感受。

漢德透露，包含艾蜜莉在內的兒童人質，在遭扣留期間受到威脅，要求他們「不能大聲說話」，因此艾蜜莉在被釋放後，也一直都非常小聲地講話。

以色列人質家屬：哈瑪斯毆打12歲孩童、強迫觀看殘忍屠殺影片
愛爾蘭裔以色列女童Emily Hand在25日被哈瑪斯釋放（圖／路透社＿ISRAEL DEFENSE FORCES）

其他人質的經驗逐漸在家屬之間傳開。

據悉，人質在被扣留期間，被丟在一個十分狹窄的地下道和房間，裡面幾乎沒有燈光及任何電。

BBC報導提及，人質大部分行動被哈瑪斯嚴格控管，他們擔心人質之間會偷偷私下交流，因此也禁止使用筆。

一名在24日獲釋的78歲蒙德接受以色列電視台訪問時表示，自己很幸運地有得到塊布，在一張長椅上睡覺，但包括兒童在內的許多人質睡覺都沒東西可蓋，且只能睡在地板上。

另外，還有許多人質與家人分離，且互不知道對方是生是死。
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更新時間 : 2023-12-01 14:09 GMT+08:00

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