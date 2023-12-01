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獲釋巴勒斯坦囚犯：以色列監獄人員毆打施虐、威脅強姦

以色列表示，所有囚犯都是依法關押，並否認獲釋巴勒斯坦囚犯的指控，並稱對過去幾名在監獄中死亡的囚犯死因，一無所知。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/01 11:01
巴勒斯坦囚犯在紅十字會的陪同下返回，圖中少年並非本文所涉受訪者（圖／路透社Ali Sawafta）

巴勒斯坦囚犯在紅十字會的陪同下返回，圖中少年並非本文所涉受訪者（圖／路透社Ali Sawafta）

以巴衝突月餘，停火期間交換人質與囚犯。如今獲釋的巴基斯坦人質向外媒透露，在哈瑪斯於10月7日襲擊以色列後，獄卒對巴國囚犯進行多種虐待與恐嚇，包括毆打、不給食物、威脅強姦、施放催淚瓦斯、放狗撲人等行為。

BBC採訪6名近期從以色列監獄釋放的巴國囚犯，6人皆表示離開監獄前遭到毆打。巴勒斯坦囚犯協會表示，據稱有獄卒向帶著手銬的囚犯小便。在過去7週，有6名囚犯死於以色列監獄。以色列表示，所有囚犯都是依法關押。

18歲的納扎爾（Mohammed Nazzal）是本週被以國釋放的囚犯之一，自8月以來，他一直被關押在納法監獄（Nafha Prison），沒有受到任何指控，甚至不知為何被捕，直到週一剛獲釋。

納扎爾雙手纏有厚厚的繃帶，僅大拇指露在外頭。他表示，10天前以色列獄警攜麥克風跟揚聲器到牢房，試圖以鼓掌跟尖叫囚犯名字來激怒他們，見無人有反應，便開始毆打他們。

「他們讓年長的囚犯坐在後面，年輕人在前。他們抓起我就開始打，我試圖保護頭，他們意圖打斷我的腿跟手。」根據Ｘ光片與巴勒斯坦醫生所開立的醫療報告顯示，納扎爾雙手骨折。是其他囚協助他在牢裡的吃喝拉撒，他沒有向獄卒尋求協助，因為怕再次挨打。

以色列獄政機關對納扎爾的說法提出質疑，稱此人在離開監獄前，曾受過軍醫的檢查，沒有診斷出任何醫療問題。獄方還公布他出獄前登上紅十字會巴士的畫面，稱與他的說法不符。在公布的影片中，納扎爾雙手沒有綁繃帶，似乎垂在身體兩側，包括爬上公車時，但在影片中的大部分時間，他的雙手都沒入鏡。

納扎爾向BBC表示，他所接受的第一次治療，就是在紅十字會的巴士上。紅十字會則在聲明中表示，若對被拘留者的醫療狀況有任何擔憂，會直接與居留當局對話。基於此，不會公開談論個案。

納扎爾指出，在10月7日哈瑪斯發動攻擊以後，以國間獄的獄卒對待囚犯的行為發生變化，包括用腳踢人、持棍棒毆打、踩臉、帶狗攻擊人，還有搶走床墊、衣服與枕頭，把食物扔在地上。

展示著身上的傷痕，納扎爾表示，襲擊他的狗帶著一個邊緣相當鋒利的嘴套，嘴套跟狗爪在他身上留下很多傷痕。他說，這樣的毆打在米吉多監獄（Megiddo Prison）上演過兩次，在納法監獄則是數不清。

本周稍早獲釋的卡特（Lama Khater）在社群媒體上發布一段影片，稱一名情報人員在她10月底被捕後立即「明確的威脅要強姦她。」以色列則回應，這些說法都是卡特的律師提出的，囚犯本人予以否認，以色列還說，監獄部門已就煽動行為提出訴訟。

然而，卡特透過電話告訴BBC，包括她在內的女囚犯們，確實受到強姦威脅，戴蒙監獄（Damon Prison）的宿舍還被使用過催淚瓦斯。

以色列並未直接回答BBC的詢問，僅表示在過去數週，有4名囚犯在4個不同的日期死亡，監獄部門對死因一無所知。
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