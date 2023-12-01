【現場直擊】台灣插畫家幾米首度展出暖心油畫　一起找到面對人生起伏的勇氣

近日冷氣團來襲台北氣溫驟降，來參觀幾米畫展暖暖心吧！台灣插畫家幾米首度有規模的展出系列油畫創作，開展當（24）日吸引人潮參觀，幾米更親自導覽、簽名、合照，現場宛如粉絲見面會，而掛在大廳的百萬迎賓座也被秒殺，反應相當熱烈，一起來看看他到底有什麼魔法吧！

愛看繪本的讀者對幾米一定不陌生，他的繪畫風格細膩溫暖，擅長使用壓克力顏料及水彩營造強烈對比，以《向左走向右走》、《地下鐵》等作品走紅，筆下角色雖然可愛，但卻有著豐富的內心戲，在花花世界裡散發著濃厚的孤獨感，特別引起成年人共鳴，因此創作被封為「大人看的繪本」。

受到誠品畫廊邀約，幾米睽違多年再度創作油畫，時間回到10年前，他應邀為第49屆金馬獎創作主視覺，原本主辦單位只請他畫1張，幾米卻欲罷不能地交出3幅畫作，這是他第一次公開油畫創作，此次畫展精選幾米在兩年間完成的49幅畫作，分別使用油畫和壓克力顏料，而在個展開幕前一週適逢他65歲生日，讓這次個展更別具意義。



現場照片。（圖／畫廊提供）

幾米從文化大學美術系設計組畢業後進入廣告業，喜歡上插畫後開始大量閱讀相關作品自學，作品至今被翻譯成20種語言，也被改編成音樂劇、電視劇和VR互動作品等，以其創作為靈感的《幾米公園》在他的家鄉宜蘭登場後成為必訪景點，旅客彷彿走入大型的繪本世界。

《翻滾吧，森林》是這次個展的起始之作，在森林的羊腸小徑上，雙眼緊閉的小男孩踩著紅球，一旁有個迷你房屋冒出白煙裊裊，樹木枝幹的顏色豐富，森林予人多彩、明亮的視覺感受；《我和雨下了一場花》穿著泳衣的小女孩，手中抱著一只魚缸，站在堆滿落葉的泳池角落，她的頭上有朵茶花綻放，充滿期待與生機；《大象狂想曲》是展覽中尺幅最大的畫作，在舞台聚光燈投射下的大象身軀色彩繽紛，和孩子一起演出馬戲節目等。縱使人生而孤單，觀眾從幾米的畫作中也能感受到不言而喻的溫暖，和面對生命悲喜的微小勇氣。

藝術家專場導覽將於明（2）日登場，可以和幾米面對面現場交流，現場有販售海報並開放簽名，有興趣的讀者可以加入誠品畫廊line或是前往粉絲頁查詢。