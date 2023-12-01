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【台灣有事】日本退將：日本之於台灣如波蘭之於烏克蘭 惟台灣難民是個問題

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/01 09:48
2023年11月19日，日本在德之島進行兩棲登陸演練。（圖／路透社Issei Kato）

2023年11月19日，日本在德之島進行兩棲登陸演練。（圖／路透社Issei Kato）

倘若爆發台海衝突，日本究竟會扮演何種角色？一名自衛隊退役將領接受日經亞洲專訪時表示，誠如俄烏戰爭中波蘭的位置，日本將成為國際馳援台灣的中繼站，但他也直言，恐難接受大批台灣難民湧入。

陸上自衛隊退役三星中將番匠幸一郎（Koichiro Bansho）表示，台灣抵禦中國來襲時，唯有日本能作為他國援助台灣的門戶。菲律賓不太可能發揮這作用，而澳洲與夏威夷則遠水救不了近火。

番匠現為美國智庫「笹川和平基金會」（Sasakawa Peace Foundation USA）資深研究員。曾為陸上自衛隊西部方面隊指揮官的他，時常被美方問及，一旦兩岸開戰，日本將作何因應。

日本能出力之處－自我防衛

番匠指出，日本位處重要戰略位置，可扼住中國軍事行動的咽喉。中國共有 9 個聯外水道出口點，其中 5 個位在日本列嶼，分別為北方的津輕海峽（本州與北海道之間）、大隅海峽（鹿兒島西南方）、橫當海峽（奄美大島與橫當島之間）、宮古海峽（宮古島與沖繩島之間）、與那國海峽（國境最西端、距台灣 110 公里）。

另 4 個中國出口點是巴士海峽（台灣與菲律賓之間）、龍目海峽（峇里島外）、巽他海峽（印尼爪哇島與蘇門答臘島之間）的、麻六甲海峽（通往印度洋）。

番匠相信，重點在於讓敵方付出龐大成本。水底佈雷可讓解放軍忙著掃雷，防空飛彈可阻其取得空優。

自衛隊協防台灣？

不過，番匠明確表示，日本自衛隊不會出兵赴台作戰，重點會擺在保衛本土以及在國際水域活動的日本船隻。「不會出現自衛隊與美軍在台灣領土上並肩作戰的情況。」

接受台灣難民？

番匠同時強調，日本恐須為台灣難民湧入的可能性預做準備。然而，日本在移民政策的討論上，對外國人的接受度都相當有限。日本缺乏安置大批難民的系統，況且，難民住房、隔離、武器檢查都是問題。
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更新時間 : 2023-12-01 14:09 GMT+08:00

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