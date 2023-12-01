〈時評〉為有效邊緣化柯文哲　侯友宜敢參加總統大選辯論會？

總統大選坊間民調紛紛出爐，「侯康配」目前已領先「柯盈配」， 現階段僅落後於「賴蕭配」， 這也證明國民黨在藍白破局後的副手提名策略奏效， 為求形成最後對決態勢， 藍營一定會想盡辦法邊緣化民眾黨參選人柯文哲，並於最後祭出「 棄柯保侯」的訴求。但成功與否， 將取決於國民黨總統參選人侯友宜敢不敢參加大選辦論會， 以及他在場上的種種表現。

藍白合的目的，就是要集中在野陣營的力量， 以對抗民進黨總統參選人賴清德，然而， 就在柯文哲和侯友宜各自登山努力後， 侯陣營找來深藍的中廣董事長趙少康，要以「侯康配」 來鞏固藍營票源。

過去一星期的諸多民調顯示，藍白陣營各自提出副手後， 原本前陣子在單一民調對決時，仍然位居老三的侯友宜，在打出「 侯康配」後，民調已經出現變化，支持度雖然仍趕不上「賴蕭配」， 不過明顯扭轉劣勢，正式領先「柯盈配」， 這代表藍營支持者開始正式歸隊。

但「侯康配」能否持續穩定超越「柯盈配」，將是未來觀察重點， 畢竟，「侯康配」要必須一直保持在第二名的地位， 才能在最後選舉階段訴求「棄柯保侯」。反之，「侯康配」 的支持度若只是曇花一現，過陣子「柯盈配」又再度超車，屆時， 就不是「棄柯保侯」，而是會變成「棄侯保柯」。

可以預見的是，接下來的選舉競爭與攻防， 國民黨肯定會將焦點全部鎖定在賴清德、蕭美琴身上， 這樣不僅能形成藍綠對決的態勢，更能持續邊緣化柯文哲， 避免柯文哲的聲勢再起，又威脅到侯友宜， 並影響到最後選舉策略操作。

然而，從選舉組合確定的那一刻起，到最後投票決定勝負的前夕， 選民比較可能會改變支持對象的關鍵，就屬總統大選辯論會。 眾所周知，民調落後的柯文哲絕對會想要在辯論會上扳回一城， 而且柯文哲的反應和口才，一般認為都遠遠贏過侯友宜， 三個人之間，又以侯友宜最不擅長言辭，極可能會屈居下風。

因此，其他陣營評估，侯友宜方面若自認沒有保握， 說不定會找理由搪塞、不參加辯論會，避免替柯文哲搭建舞台。但侯友宜若是在辯論會中缺席，也必須扛下其他陣營指責的壓力， 以及選民的異樣眼光。

不論參與辯論會與否，侯友宜都要考量正反評價，一得、一失之間， 就看侯友宜自己如何取捨。