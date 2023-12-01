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〈時評〉為有效邊緣化柯文哲　侯友宜敢參加總統大選辯論會？

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/12/01 09:58
國民黨總統參選人侯友宜（圖）11月29日在台北出席由5大工會組織舉辦的2024年總統大選「工」辦勞動政見發表會，暢談勞工政策。中央社

國民黨總統參選人侯友宜（圖）11月29日在台北出席由5大工會組織舉辦的2024年總統大選「工」辦勞動政見發表會，暢談勞工政策。中央社

總統大選坊間民調紛紛出爐，「侯康配」目前已領先「柯盈配」，現階段僅落後於「賴蕭配」，這也證明國民黨在藍白破局後的副手提名策略奏效，為求形成最後對決態勢，藍營一定會想盡辦法邊緣化民眾黨參選人柯文哲，並於最後祭出「棄柯保侯」的訴求。但成功與否，將取決於國民黨總統參選人侯友宜敢不敢參加大選辦論會，以及他在場上的種種表現。

藍白合的目的，就是要集中在野陣營的力量，以對抗民進黨總統參選人賴清德，然而，就在柯文哲和侯友宜各自登山努力後，侯陣營找來深藍的中廣董事長趙少康，要以「侯康配」來鞏固藍營票源。

過去一星期的諸多民調顯示，藍白陣營各自提出副手後，原本前陣子在單一民調對決時，仍然位居老三的侯友宜，在打出「侯康配」後，民調已經出現變化，支持度雖然仍趕不上「賴蕭配」，不過明顯扭轉劣勢，正式領先「柯盈配」，這代表藍營支持者開始正式歸隊。

但「侯康配」能否持續穩定超越「柯盈配」，將是未來觀察重點，畢竟，「侯康配」要必須一直保持在第二名的地位，才能在最後選舉階段訴求「棄柯保侯」。反之，「侯康配」的支持度若只是曇花一現，過陣子「柯盈配」又再度超車，屆時，就不是「棄柯保侯」，而是會變成「棄侯保柯」。

可以預見的是，接下來的選舉競爭與攻防，國民黨肯定會將焦點全部鎖定在賴清德、蕭美琴身上，這樣不僅能形成藍綠對決的態勢，更能持續邊緣化柯文哲，避免柯文哲的聲勢再起，又威脅到侯友宜，並影響到最後選舉策略操作。

然而，從選舉組合確定的那一刻起，到最後投票決定勝負的前夕，選民比較可能會改變支持對象的關鍵，就屬總統大選辯論會。眾所周知，民調落後的柯文哲絕對會想要在辯論會上扳回一城，而且柯文哲的反應和口才，一般認為都遠遠贏過侯友宜，三個人之間，又以侯友宜最不擅長言辭，極可能會屈居下風。

因此，其他陣營評估，侯友宜方面若自認沒有保握，說不定會找理由搪塞、不參加辯論會，避免替柯文哲搭建舞台。但侯友宜若是在辯論會中缺席，也必須扛下其他陣營指責的壓力，以及選民的異樣眼光。

不論參與辯論會與否，侯友宜都要考量正反評價，一得、一失之間，就看侯友宜自己如何取捨。
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