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「台灣醫療科技展」11/30台北南港登場 翁啟惠：推進更多高齡科技、產品勢在必行

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/30 20:51
「台灣醫療科技展」邁入第7屆，11/30至12/3在台北南港展覽館一館登場。（圖／生策中心）

「台灣醫療科技展」邁入第7屆，11/30至12/3在台北南港展覽館一館登場。（圖／生策中心）

亞太最具規模的醫療盛會「台灣醫療科技展」邁入第7屆，11/30至12/3在台北南港展覽館一館登場。今年共有超過650個國內外機構參與，全場突破2,300個攤位，創下新高；除了吸引超過2,000名國際買家、百位海外醫院院長專程抵台商洽合作，線上全球醫療採購網更媒合超過500場媒合會，連結包括波蘭、捷克、東南亞與亞太等商貿夥伴，中東醫藥通路商更首次組團來訪。

生策會會長翁啟惠致詞時表示，台灣醫療科技展成功，奠基於台灣「醫療品質」與「創新技術」兩項堅實的基礎。包括推動「SNQ國家品質標章」評選機制，每年選出改變全球治療指引、締造國際級水準的醫護團隊，促進醫療品質升級。此外，「國家新創獎」20年來遴選近3,000項創新項目，激盪台灣生醫創新的能量，帶動台灣醫療創新蓬勃發展。

展會今年特別在4樓展區規劃「SNQ頂尖醫療主題館」及「INNOZOE創新醫療技術特展」，向國內外展現傲人的醫療典範、挖掘年度最具投資潛力的創新技術，持續以「醫療品質」與「生醫創新」兩大核心引擎推動跨領域合作，致力讓台灣成為全球醫療創新的樞紐。

當前全球面臨少子高齡化、人口結構改變，影響醫療健康產業甚鉅，各國都在布局全新的照護模式，台灣大健康產業也需把握此機會。翁啟惠表示，為了整合健康產業創新能量，推進更多高齡需求的新興科技、產品與服務模式，生策會已經規劃2024年12月5日到8日舉辦「台灣醫療科技展」；並於同年8月2日將推出第一屆「台灣高齡科技展」，集結食衣住行育樂到金融各領域標竿企業，推動跨領域高齡科技產品開發與合作，打造高齡健康產業鏈。

台灣掌握AI晶片設計與系統整合能力，全球超過9成AI伺服器是由台灣製造，驅動巨量算力的關鍵元件──半導體供應更是舉足輕重。生策會副會長林百里在開幕時指出，過去這些科技強項都在各自領域深耕，透過生策會及台灣醫療科技展打造跨領域合作的平台，以醫療大健康為核心應用，把台灣的科技強項完整串接；展望未來AI在醫療場域的應用，台灣絕對能提供全球AI智慧醫療有力的支援。

今年台灣醫療科技展聚焦AI醫療應用，展出包括AI生成病歷報告、預警急重症或輔助疾病診斷，提高醫院管理與服務效率，並針對住院、手術或加護病房期間的風險提出預警等，讓臨床第一線團隊更專注在以病人為中心的照護等先進醫療科技應用，吸引更多國內外醫院和科技戰略夥伴的樞紐結盟，成為全球推進智慧醫療產業的重鎮。
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