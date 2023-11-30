亞錦賽黃牛票亂象 北市逮53黃牛 體育署：擬修法罰原價50倍

亞洲棒球錦標賽12月3日在大巨蛋登場，開幕戰共1.7萬張門票秒殺，但網路上卻出現高價轉售的黃牛票，台北市長蔣萬安今（30）日說，已查獲53名犯嫌到案，將嚴查嚴辦。而教育部體育署則透露，修法勢在必行，未來擬處票面金額或定價10倍到50倍罰鍰。

中央社報導，蔣萬安率市府團隊到台北市議會接受市政總質詢，國民黨台北市議員應曉薇指出，12月3日的亞錦賽開幕戰是經典「台韓大戰」，從11月24日預售票一開賣就秒殺，接著加開的席次也分別在11月28日跟今天迅速售罄，網路上卻出現高價黃牛票，讓黃牛發財、球迷難堪。

蔣萬安回應，絕不容許黃牛行為，會嚴查嚴辦，開幕戰門票到目前為止，已經抓了52件、53人到案，同時中央已在修法針對販售黃牛票訂定刑責，希望能儘速通過以產生嚇阻效果。

針對亞錦賽黃牛票亂象，報導中提及教育部體育署長鄭世忠今天說法。他表示，立法院教育及文化委員會12月6日將審查運動產業發展條例第24條之1修正草案，修法勢在必行，未來擬處票面金額或定價10倍到50倍罰鍰。

對於以不正當方式取得運動產業票券轉售而獲取暴利的行為，鄭世忠指出，規劃按照票券張數，處以票面金額10倍至50倍罰緩。他強調，修法勢在必行，相信朝野立委都想幫忙打擊黃牛票，「但修法過程每個人可能都有不同想法，希望大家合作，盡快完成修法」。

根據教育部資料顯示，這次修法重點包含以行政罰及刑罰併行處罰的條文內容，除了最高罰票面價50倍外，就蒐集他人身分證統一編號、隨機身分產生器或大量登錄假帳號等購買票券，或者以外掛程式，例如掃票機器人等不正當方式大量取得票券者，處3年以下有期徒刑，或科或併科新台幣300萬元以下罰金。