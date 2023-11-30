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台灣陷缺藥危機？藥師公會：疑陸配台商無處方箋買不到誤傳缺貨

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/30 20:25
藥品示意圖。（圖／pixabay）

藥品示意圖。（圖／pixabay）

國內秋冬呼吸道疾病盛行，中國又爆發多種病原體的呼吸道疾病疫情，藍委和地方藥師憂基層缺藥，籲設專線解決問題。食藥署今（30）日表示，將與國內大型中盤藥商合作，整合其藥品庫存資料，以利藥局及醫療機構查詢中盤藥商之藥品庫存情形。

食藥署表示，為即早因應秋冬傳染性疾病用藥需求，已於8月2日即函請相關藥品許可證持有商，預先盤點及整備相關藥品及其原物料之庫存，例如Amoxicillin單方藥品，目前健保月用量約500萬顆，近期每月至少供應2,000萬顆，且其中90%供應予基層診所及社區藥局。

針對( Amoxicillin/Clavulanate複方藥品，自今年初起已逐步增加生產輸入，食藥署已協調許可證持有藥商保留一定比例的藥品供應予社區藥局。

食藥署強調將持續監測國外藥品短缺警訊、國內用藥需求，主動監測相關藥品供應情形，另已委託中華民國藥師公會全聯會執行「藥品市場監測系統運作計畫」，將與國內大型中盤藥商合作，整合其藥品庫存資料，強化藥品供應監測，並利於藥局及醫療機構查詢中盤藥商之藥品庫存情形，以協調藥品於藥局端的供應，以利病人就近領藥。

談及近日媒體關注黴漿菌感染使用的抗生素，食藥署表示，依據「台灣肺炎診治指引」及「兒童社區肺炎處置建議」等國內臨床指引，第一、二線用藥包括Azithromycin、Doxycycline、Levofloxacin、Moxifloxacin、Minocycline等口服藥品，目前皆有廠商穩定供應中，且該等藥品多用於傳染性疾病使用，須由醫師開立處方，多由醫療機構調劑供應。

食藥署已設置專人處理藥品供應事宜，且有「西藥供應資訊平台」可供醫療機構及藥局通報。當接獲藥品短缺通報，食藥署會立即調查藥品供應狀態、協調廠商供應藥品予通報機構、評估替代藥品等，並將相關資訊公布於平台網站，供臨床端參考。

針對外傳台灣面臨缺藥危機，中央社引述藥師公會全聯會理事長黃金舜說法，近2週接獲10多起通報，有疑似陸配、台商等民眾到藥局指名要買日舒，稱要寄給在中國的親友，但因沒有處方箋，跑遍大大小小各個藥局都買不到，因此傳出有缺藥的消息。

黃金舜表示，藥師公會向藥廠確認過庫存，以日舒成人口服錠劑為例，台灣正常使用下，每個月用量僅20到30萬顆，現在庫存還有100萬顆；小兒使用懸浮劑型庫存15萬瓶，平常月用量1.5萬瓶到3萬瓶，安全庫存沒有問題。
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