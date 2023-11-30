無餐酒也能嗨！Remedy澳式精釀康普茶搭配手路小點、脆皮鵝、砂鍋魚頭　中西合併絕妙風味

即將邁入2023年的尾聲，聖誕聚餐、跨年狂歡、尾牙春酒輪番上陣，但聚餐一定得喝酒嗎？無酒精飲料只能選擇紅茶、芭樂汁和柳橙汁嗎？來自墨爾本的Remedy澳式精釀康普茶標榜「完全無糖零大卡」、「活菌常溫保存」兩個與眾不同的特色，滿足了想喝飲料、想貪杯的慾望，並攜手全台五家名店，於年底前限定推出新菜與經典菜優惠組合，讓好菜、好料理搭配無酒精飲料也能享受開心與暢飲。

源於墨爾本的 Remedy 是澳洲最受歡迎的精釀康普茶（Kombucha），品牌創辦人 Sarah 與 Emmet Condon 一開始為了家人嘗試製作康普茶，深受家人朋友喜愛後，決定帶著「希望做最快樂的飲料」、「健康不等於難喝、健康不等於無聊」的瘋狂想法，裸辭離開工作崗位，發酵康普茶的地點從家裡廚房變成專業工廠、風味則從原味康普茶進化到超過十餘種口味、登陸地點則從澳洲拓展到了全世界。

「好好生活，就從好好吃飯開始！」將 Remedy 澳式精釀康普帶入台灣市場的詠鑠生活，攜手全台五家名店：台北大三元酒樓、土城阿發師青青餐廳、台中膳馨民間創作料理、嘉義林聰明沙鍋魚頭、台南阿霞飯店，由名店職人透過味道的辨識與自信的搭配， 讓好菜、好料理找到最 Match 的 Remedy 澳式精釀康普茶。

阿發師青青餐廳手路小點的煙燻烏魚子與香魚燒蛋捲 Ｘ Remedy 水蜜桃風味。（圖／詠鑠生活）

膳馨民間創作料理的寶島炸遍集團 Ｘ Remedy 檸檬萊姆薄荷風味。（圖／詠鑠生活）

阿發師青青餐廳帶來兩款費時費工的「手路小點」：「煙燻烏魚子」和「香魚燒蛋捲」，為宴席開胃料理打頭陣，最適合搭配 Remedy水蜜桃風味的康普茶，讓鹹香與甜蜜風味搭配彰顯得宜。

膳馨民間創作料理結合台灣在地食材以創新料理手法，推出期間新菜_寶島炸遍集團，使用招牌椒鹽大元蹄，並加入台灣東石炸鮮蚵，還有吃得到花枝丁真實口感的手打花枝雞肉丸拼配成炸物組合，搭配清爽的檸檬萊姆薄荷口味。

大三元是一家擁有許多香檳選擇的中餐廳，今年尾牙春酒，針對不勝酒力或無法喝酒的顧客，也提供了另一個選擇，Remedy 精釀康普茶_檸檬覆盆莓風味搭配招牌菜秘製脆皮鵝，讓您仍可享受粉紅氣泡與美味的脆皮燒鵝的美妙結合。

林聰明沙鍋魚頭每天熬煮超過十小時的豚骨高湯色濃如豆漿，香濃醇口有點辣又不會太辣的味道，讓顧客一嚐成主顧，最適合搭配水蜜桃風味。阿霞紅蟳米糕會先將豐富的配料炒的香味逼人，金黃透亮的蟹黃與米糕，經典的招牌料理最適合搭配檸檬薄荷萊姆風味。

不甜膩、不清淡、不濃郁，Remedy 佐餐能讓味蕾帶來清新、解膩的效果，但不搶鏡，讓主角料理好好表現。即日起至12/31，只要購買全台五家名店的指定餐點方案，即可免費享用 Remedy 澳式精釀康普茶 （數量有限，送完為止）



大三元酒樓的秘製脆皮鵝 Ｘ Remedy 檸檬覆盆莓風味。（圖／詠鑠生活）



林聰明沙鍋魚頭 Ｘ Remedy 水蜜桃風味。（圖／詠鑠生活）