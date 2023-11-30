佛跳牆入八寶鴨 六福豪奢食材搶攻年菜外帶商機

搶攻春節圍爐聚餐商機， 六福旅遊集團延續過往年菜佳評如潮的好口碑，規劃出兩款圍爐盛宴、六款冷凍年菜單品，全新推出奢華創新佛跳牆「麒麟乾坤聚寶盆 」，以粵式經典的佛跳牆，與上海巧手名菜「八寶布袋鴨」融合，將鮑魚、海參、干貝、花膠等各種奢華食材放入肉質豐腴鮮嫩的5斤櫻桃鴨，再以放入上湯文火慢燉，頂級珍饈精華與櫻桃鴨完美結合，淬鍊出濃醇馥香的絕佳年節好滋味。

搭配長年熱賣的兩款經典中式圍爐盛宴，包含粵亮廣式料理五星主廚當日親製，集結媒體年菜評比金賞的「六福萬怡 御用金龍開春宴」，以及集合六福客棧經典年菜的「六福客棧 祥龍賀歲歡聚年菜組」，推出常溫外帶年菜以及冷凍年菜，滿足不同顧客之需求，搶攻年菜外帶商機。即日起全面開放年菜早鳥預購限時優惠，民眾可電洽訂購，或至「六福美饌」美食網站線上購買。

佛跳牆入八寶鴨！奢華創新佛跳牆「麒麟乾坤聚寶盆」宮廷御膳八寶鴨與粵式佛跳牆融合

以創意粵菜廣受歡迎的粵亮廣式料理，主廚傳承創新，今年重新詮釋年節必嚐湯品佛跳牆，取粵滬之萃，將粵式經典的佛跳牆，與上海巧手名菜「八寶布袋鴨」融合，強力推出奢華創新佛跳牆「麒麟乾坤聚寶盆」。

先以老母雞、金華火腿、豬大骨、大地魚精燉八小時成濃郁上湯，再以手工悉心去骨、開背高達3公斤的櫻桃鴨，採以粵菜精髓「鮑魚、海參、花膠」，以及排骨、干貝、魚皮、北菇、栗子、芋頭等經過慢滷醬燒後，放入5斤重的櫻桃鴨中煨製燉煮，再將鴨放入上湯文火慢燉至鴨肉軟嫩，使精華與膠質完整鎖入湯頭，成就集結眾多食材於一鴨的奢華創新佛跳牆，跨粵山海的珍饈美味，更蘊藏金銀相疊、豐衣足食美好寓意，為年菜增添吉祥好兆頭。「麒麟乾坤聚寶盆」售價為5888元，可供6-8人食用，贈送限量六福新春保冷袋，2024/1/14前預訂，享早鳥 9 折優惠，再享台灣本島宅配免運費。

六福萬怡「御用金龍開春宴」匯集媒體年菜評比獲獎餚饌，早鳥預購再加贈靓皮烤鴨二吃券

集結媒體年菜評比獲獎餚饌的「御用金龍開春宴」，包含榮獲金賞「帝王鮑膠乾坤雞」，海皇醬與XO醬鹹香與Q彈龍蝦交織的「海皇XO醬燜活龍蝦」，口感溫潤滑順，頂級醇美滋味湯品「元貝黑蒜燉螺肉」，麻油香氣及鮮甜肉汁完美融入鮮美虎斑的「豐融麻油浸虎斑」，道道精巧的5道開胃前菜「萬怡開泰御膳盤」，還有象徵大吉大利好彩頭，以蘭嶼飛魚卵與明太子入饌的「魚子雙皇蘿蔔糕」等７道年菜必備料理，每套售價13,888元，可供6人食用，2024/1/14前預訂，享早鳥 9 折優惠，再享加贈老饕必吃的粵亮廣式料理靓皮烤鴨二吃券(價值2,618元)。

六福客棧五星冷凍年菜 經典美味直送全台團圓餐桌

滿額享免運優惠、再贈六福皇宮一品鮑魚佛跳牆

六福旅遊集團為讓南來北往之饕客皆能享用到經典美味的五星年菜，六福客棧今年推出5款冷凍年菜單品料理，可全台宅配到家，不用再指定時間到飯店親取，只要簡單覆熱即可將飯店年節豐餚華麗上桌。六福客棧五款中式圍爐年菜，主打經典雋永，將六福客棧近一甲子的風華年節佳餚精彩重現。

古法烹調燜製的「六福客棧 桂花東坡肉」699元，迷人香氣撲鼻，肉質口感層次分明、入口即化。經典酒家菜「六福客棧 魷魚螺肉蒜」799元，滿滿魷魚、螺肉以小火煨煮，鎖住食材的鮮甜，搭配蒜苗、排骨酥、芹菜和香菇等配料，讓香氣四溢繚繞、嚼勁滿分。一次吃到山珍海味及蔬菜鮮甜口味的「六福客棧 花膠滷白菜」899元，以鮮甜大白菜為基底，燉煮出清澈甘醇的湯頭，搭配主廚特製五香肉條、魚皮、炸豬皮、香菇，拌入酥脆蛋酥、干貝絲及花膠，經典風味再升級。還有「粵亮私廚 港式燒鴨」799元、新鮮彈牙「六福客棧 涼拌海鮮」799元，白蝦、花枝、帆立貝拌入唰嘴醬汁，清爽開胃。

六福旅遊集團將單品料理再做優惠組合，5道菜的「六福客棧 祥龍賀歲歡聚冷凍年菜組」3,988元，訂購即享全台免運優惠。12/31前下訂再加贈使用食品安全級包材，並兼具保冷及保熱功能的六福新春保冷袋。

六福客棧冷凍年菜單品滿額2,000元享台灣本島免運優惠，12/31前下訂滿額5,000元再贈價值1,380元的「六福皇宮 一品鮑魚佛跳牆」，遵循古老慢火燉煮，使用脆筍片、豬腳、芋頭、鵪鶉蛋、排骨、豬肚、花菇、栗子、珠貝、魷魚與鮑魚等豐盛食材，不論是送禮或自用都超氣派。六福美饌官網。