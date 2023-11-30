全國語文競賽新北獲95座特優　獲獎數蟬聯全國第一！

112年全國語文競賽日前於高雄市落幕， 來自全國22縣市共2,443位語文選手一同角逐各類獎項， 競爭激烈。 新北市語文競賽代表隊共239位競賽員與各縣市好手同台較勁， 總計抱回95座特優，獲獎數蟬聯全國第一，遙遙領先其他縣市！

全國語文競賽對象分為國小、國中、高中、教師、社會5組， 競賽語別分為國語、閩南語、客家語及原住民族語4種語別， 其中原住民族語又包含16族語42方言別。競賽項目則分為演說( 含情境式演說)、朗讀、作文、寫字、字音字形5大項， 及試辦本土語讀者劇場學生組項目，比賽項目繁多， 各縣市皆派出菁英角逐桂冠。

新北市賽前密集訓練， 教育局長張明文賽前特地到國閩客語代表隊集訓場地， 一一致贈象徵大吉大利之小禮物，為選手加油打氣， 此外參與原住民族語代表隊祈福儀式， 今年由太魯閣族及賽德克族主祭，耆老帶領選手祈福、 吟唱慶賀歌及進行大會舞，鼓勵選手為自身也為新北爭取最高榮譽。 代表隊選手不負眾望，特優獲獎數再創近年新高。

其中榮獲國語演說國中學生組特優的林口國中8年級馬筠茜同學， 為中英混血兒，其父親是英國籍、母親則是台灣人。馬同學說， 從小在英國成長後移居台灣生活， 起初參賽只是想試試看並累積上台演說經驗， 沒想到取得全國賽代表權，在全國賽集訓期間老師給予許多幫忙， 每天練習數題，連續六周集訓的日子， 雖然辛苦但也學到許多演說技巧， 讓她比賽時能夠充分發揮題目意旨， 更開心的是能認識一群一起打拼的夥伴！

北大高中2年級孫沐珍同學， 這次參加卑南語情境式演說高中學生組獲特優， 孫同學是語文競賽朗讀常勝軍， 從國小至高中參加全國賽已獲得5次特優佳績。孫同學表示， 一開始其實非常抗拒上台，不過透過一次次練習穩定臺風、 調整音調，現在已開始享受上台比賽。 本次參賽想精進族語對話部分，才選擇情境式演說項目， 雖然需要學習語法並累積詞彙量， 但過程中學習到許多族語的寶貴知識。

明志國中李芳宴老師榮獲閩南語朗讀教師組特優， 李老師身為音樂老師，但憑藉對於本土語言傳承的熱愛與使命， 在生活中便積極使用閩南語， 今年度首次參加全國賽便榮獲特優佳績； 李老師繁忙練習之餘也指導學生參加全國賽， 學生們更勇奪閩南語讀者劇場國中學生組及閩南語朗讀國中學生組雙 特優佳績，對本土語言傳承不遺餘力。

教育局長張明文補充，語言乘載文化傳承的重責大任， 新北市推動各語言教育，投入大量經費及人力，積極培育語文人才。 本次新北代表隊能囊括高達95座特優獎項， 除了感謝各校深耕語文教育外， 尤其感謝語文家族老師集訓期間的無私付出，以及幕後團隊大觀國小 、有木國小及大觀國中的協助，期望未來能再創榮耀！

新北市語文競賽代表隊賽前進行原住民祈福儀式，張明文局長與耆老、參賽師生一同祈福。（圖／新北市教育局）