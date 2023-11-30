中華電信與AWS深化合作　運用生成式AI打造創新應用

中華電信於台灣時間11/ 30在美國拉斯維加斯舉辦的Amazon Web Service (AWS) re:Invent 2023年度盛會中，發表運用生成式AI打造的創新應用。 中華電信作為致力於永續發展並成為數位生態系統賦能者的領導品牌 ，近年積極應用雲端技術持續創新。

針對全球各產業掀起AI浪潮，中華電信的AI布局將從服務提供者 及自身導入兩個層面來切入，以算法、算力、資料為核心， 在公司內部體系全員導入AI思維下，善用AI讓工作更有效率， 引發更多創新點子和服務模式，打造數位生態系來賦能自身與客戶。 中華電信已與AWS深度合作， 在生成式AI領域加速展開了多項重要的驗證計畫( Catalyst)，包括「打造虛擬英語教師」，希望藉助 Amazon Bedrock作為虛擬英文老師的大腦技術， 創造出一個更貼心與真人教學無異的環境， 鼓勵台灣人更有自信地學習和使用英語；｢生成軟體開發生命週期( SDLC)的規格文件｣、｢個性化行銷文案助理｣等服務是藉由 Amazon SageMaker，建立一套專屬AI系統，提升同仁約13% 的工作效率。

AWS的雲端技術服務為我們的驗證計畫提升成功率， 使我們能夠更快速、靈活地部署和優化我們的解決方案。 我們期待透過這些技術，在內部使用成熟後， 有信心說服並協助外部客戶採用解決痛點， 藉由AI賦能實現更高的效率和競爭優勢。 中華電信資訊技術分公司總經理楊慧琪表示：｢ 中華電信將持續與AWS深度合作，發展生成式AI技術， 提供更高效、個性化的客戶體驗，在逐步建立領先優勢的將來， 擴展不同產業和市場的應用｣。

中華電信作為AWS進階級服務合作夥伴(AWS Advanced Tier Services Partner)，除經銷多元的AWS 服務， 更基於多年雲端豐富經驗與技術能力協助企業客戶應用雲端技術達成 數位轉型與韌性目標，及提供7x24小時全年無休的技術支援。 此外，中華電信亦具備公雲網路直連及完善資安服務， 可提供企業雲網安之全方位服務，無論企業當前雲端化程度， 或是欲規劃入雲，中華電信都能與 AWS 攜手合作，協助企業順利上雲、成功轉型！