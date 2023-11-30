貢寮鮑產季到！新北整合美食美景 推輕旅地圖遊貢寮

新北貢寮鮑(九孔鮑及黑盤鮑)現正當季， 新北市政府今(112)年輔導貢寮區漁會辦理貢寮鮑產季系列活動 ，並於今(30)日舉辦「輕奢美味 鮑鱻料理上菜」貢寮鮑產季產業推廣記者會，公布「 鮑吃鮑遊輕旅地圖」、「知名餐廳嚴選當令貢寮鮑入菜」及「 型男主廚鮑鱻料理上菜」等產季活動，邀請大家一同參與!

劉和然副市長表示，貢寮金促咪！貢寮鮑也真好呷！ 現在正是新北貢寮鮑的盛產季節，貢寮鮑是養在潮間帶養殖池， 有寬闊的活動空間及來自大海的浪花洗禮，讓貢寮鮑的肉質特別Q彈 爽脆，加上養殖管理絕對零用藥養殖， 且有市府定期進行水產品抽驗，確保合格才能上市， 絕對是大家可安心品嚐的在地美味。

【鮑吃鮑遊輕旅地圖上線，一圖在手貢旅好簡單】

為了讓大家來東北角遊玩的同時能品嚐美味貢寮鮑， 透過此次活動將貢寮「美食」、「美景」及「體驗」整合於「 鮑吃鮑遊輕旅地圖」，並放置在貢寮區漁會的官網及FB粉專供民眾 下載，大家可以按圖索驥前往在地餐廳品嚐美味貢寮鮑料理、 購買貢寮鮑等生鮮魚貨，或是到極東漁港等秘境景點打卡拍照， 此外，民眾也可以透過地圖上的QRcode連結， 報名參加鮮物本舖的食魚教育體驗或是馬崗小旅行及卯澳小旅行等漁 村漫遊私房行程，讓大家一圖在手，輕旅貢寮好簡單。

【知名餐廳嚴選當令貢寮鮑入菜，用心詮釋食材輕奢美味】

為了讓大家能夠品嚐到貢寮鮑料理的美味，福容大飯店-福隆嚴選在 地當令貢寮鮑入菜，即日起至明年6月主打貢寮鮑產地限定特色料理 ，無論是高湯入味再搭配xo醬炒時蔬的「碧綠醬皇貢寮鮑」， 或是可以一次嚐到貢寮鮑和龍虎斑鮮味的創新粤式砂鍋料理「 乾蔥燒汁焗雙鮮」，以及取材貢寮鮑、哈密瓜、雞爪、 土雞腿肉以蛤蠣原湯調製成的「爵士貢寮鮑燉雞盅」， 皆是主廚用心詮釋貢寮鮑輕奢的美味， 讓品嚐過的人都能留下最美好回憶。

【型男主廚鮑鱻料理上菜，示範手作貢寮鮑創意料理】

美味的貢寮鮑料理除了產地或餐廳吃得到外，你也可以在家自己做， 12月9日上午10時30分於貢寮區漁會1樓登場的貢寮鮑產地活 動，特別邀請到型男主廚邱寶郎師傅示範如何輕鬆烹調美味貢寮鮑， 讓民眾即使在家也能輕鬆享用低負擔、 高品質的手作貢寮鮑創意料理。貢寮區漁會理事長陳育甯表示， 貢寮鮑產地活動當日11時還有限量100份貢寮鮑福袋搶購活動， 每份貢寮鮑福袋特惠價600元，除了有美味鮮凍貢寮鮑， 今年更是加碼白帶魚塊、 白帶魚柳及白帶魚罐頭等眾多在地海鮮產品， 並隨袋附贈型男主廚邱寶郎師傅獨家貢寮鮑食譜1份， 以及可享產地活動現場市集多項商品最低8折起的VIP卡1張， 數量有限先到先得!

新北市漁業處表示，除了產地活動當日諸多優惠外，即日起至12月 31日民眾前往貢寮區黑白毛海鮮、海洋牧場、富士海鮮、 卯澳海洋驛站和奇園自然料理等5間餐廳，享用包含貢寮鮑在內的餐 點滿1500元，即可享有百元折扣優惠(限量400組)。 漁業處誠摯邀請大家到貢寮走走，感受冬季大海氣勢磅礡之餘， 同時也能到當地海鮮餐廳，品嚐當季美味海鮮—貢寮鮑， 是冬季旅遊最佳選擇！

活動更多訊息請見：

貢寮區漁會官方網頁：https://www. klfashop.org.tw/

貢寮區漁會FB：https://reurl.cc/ 7MzAaD

新北漁樂快爆：https://reurl.cc/WvK8mx

（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）