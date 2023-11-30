新北市表揚30位傑出身障相關人士　副市長劉和然：不會讓一個人孤單

新北市副市長劉和然30日表揚傑出身障人士、 模範家屬、績優專業及服務有功人員，共有30名獲獎。 劉和然表示，侯友宜市長常說，一個偉大的城市， 不僅要有現代化的硬體建設，更重要的是人文社福等風景。 新北市以人為本，會照顧好每一個市民，不管是被照顧者、 照顧者或陪伴者，不會讓一個人孤單。

張孜維–感謝父母生下 地板滾球為國爭光

張孜維是天性肌肉萎縮症患者，他從5歲起就住進八里愛心教養院， 迄今30多歲，他除了感謝教養院所有工作人員，也特別感謝父母， 「即使家裡已有2個身障者，他們還是決定把我生下來！」孜維說， 他只是用不同方式撰寫自己的生命故事， 事實上他多次代表國家參加地板滾球競賽，為國爭光；也曾擔任「 寄居蟹的諾亞方舟」紀錄片的主角，充分展現對生命的熱誠。

丁秀玲-人生轉念一下當志工

丁秀玲長年照顧自閉症的小女兒， 還要照顧罹癌的丈夫和年邁失智的婆婆，多重的生命考驗， 讓她在分享時仍忍不住的落下淚來，但她擦乾眼淚，「 人生轉念一下，我投入了志工行列！」 她開始參與各種社福團體的活動，也分享照顧自閉症女兒的經驗， 鼓勵其他家長帶著孩子走進社區，以創造更豐富的生活， 她的付出讓更多的家庭也有了溫馨的親子時光。

龔宸詠–照顧情障孩子被抓捏瘀青

中和發展中心的龔宸詠投入特教服務15年，她有幼保專業背景， 有次在協助一位情緒障礙的孩子，兩隻手臂被抓捏得瘀青， 等孩子情緒過了之後，竟拿藥給她擦，還對她說「好痛！」 讓她既感動又心疼。另為豐富刺激不同學習，她設計了密室脫逃， 結果孩子聽到了鬼屋內有人敲叩叩的聲音， 為了脫逃竟將紙箱房屋推倒了，笑翻了一片，也療育了心靈。

社會局長李美珍表示，新北市身心障礙者有17萬多人， 為全國最多，其中男性佔55%，女性佔45%， 女性身心障礙者擔任家庭主要照顧者角色仍佔多數， 市府將持續佈建服務資源，以減輕女性照顧者的負擔。