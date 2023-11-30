富邦證券實踐「以客為尊」 提供客戶有溫度的金融服務

富邦證券積極落實企業社會責任、實踐公平待客原則， 榮獲金融監督管理委員會「公平待客原則」評比結果前25%的最高 榮譽肯定。金管會今（30）日舉辦頒獎典禮， 由金管會主委黃天牧親自頒獎，富邦證券董事長程明乾代表領獎。

富邦證券董事長程明乾表示，「公平待客原則」 是企業與客戶彼此信賴的基石。富邦證券向來重視公平待客原則， 為積極推動公平待客，於2022年初成立由高階主管組成之「 公平待客委員會」，強化落實公平待客原則之執行， 並定期向董事會報告。

今年富邦證券積極落實「公平待客」十大原則， 三大亮點專案讓公平待客再升級。首先，於2022年底導入國際標 準ISO 10002客訴品質管理系統認證， 確保每件客訴案均能獲得妥善處理，持續優化顧客管理服務。再者， 富邦證券重視特殊客群的金融權益，去年推出由專人接聽的「 樂齡諮詢服務專線」，為全台首家推動銀髮族客戶諮詢的券商；亦於 2022年開辦手語服務，為第一家擁有手語翻譯的券商， 透過真人、視訊雙軌服務機制，為聽語障朋友帶來貼心、 用心的金融服務。

此外，富邦證券在程明乾董事長帶領支持下，於2023年下半年於 董事會轄下成立「永續發展委員會」， 致力強化永續發展的推動及環境(E)、社會(S)與公司治理( G)文化之落實，讓公平待客升級接軌永續發展。

富邦證券此次再度獲得金管會該項評比前25%的肯定， 代表富邦證券實踐友善服務的精神，長期以客戶需求出發， 重視公平待客的核心價值，以及提升客戶服務與權益的用心。 富邦證券也將持續落實程明乾董事長「以客為尊、服務暖心」 的最高指導原則，持續強化數位金融創新與應用，透過更直覺、 友善的工具，提供客戶優質的服務，推動永續發展。