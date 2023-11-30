【限量5000套】台北大巨蛋首戰 「亞洲棒球錦標賽」紀念悠遊卡12月1日11:00起預購

棒球迷看過來~~第30屆亞洲棒球錦標賽12月3 日登場，將是首場在台北大巨蛋舉行的正式比賽。 悠遊卡公司特別推出以世界全壘打王-王貞治獨特打擊姿勢設計的「 2023年亞洲棒球錦標賽悠遊卡紀念套組」，12月1日11: 00起開放預購，讓球迷限量珍藏。

因疫情影響延期兩年的第30屆亞洲棒球錦標賽，是亞洲棒球盛事， 本屆共有台灣、日本、韓國、菲律賓、泰國、香港、巴基斯坦、 巴勒斯坦和共八個國家地區派隊參加。其中開幕戰台韓大戰， 將在台北大巨蛋開打。王貞治也應邀在12月2日舉行的台北大巨蛋 開球儀式中，開出歷史性的一球。

台北大巨蛋終於迎來第一場正式的棒球賽事，球迷無不引頸期盼。 悠遊卡公司特別推出2023年亞洲棒球錦標賽悠遊卡紀念套組」 ，是以世界全壘打王-王貞治經典的「稻草人式打擊法」為圖案， 鑰匙圈造型，背面都有獨一無二的編號，限量5000套， 值得珍藏；套卡中還有一張印有棒球員和台北大巨蛋圖案的悠遊卡， 讓球迷一次擁有。

「2023年亞洲棒球錦標賽悠遊卡紀念套組」 一套共有兩張悠遊卡，總價值350元，球迷超值回饋價250元。 12月1日上午11:00起在全台7-ELEVEN ibon便利生活站及PChome線上購物預購，數量有限， 死忠球迷千萬不要錯過。