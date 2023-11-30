Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

【限量5000套】台北大巨蛋首戰 「亞洲棒球錦標賽」紀念悠遊卡12月1日11:00起預購

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/30 17:26
第30屆亞洲棒球錦標賽12月3日登場，悠遊卡公司特別推出以世界全壘打王-王貞治獨特打擊姿勢設計的「2023年亞洲棒球錦標賽悠遊卡紀念套組」...

第30屆亞洲棒球錦標賽12月3日登場，悠遊卡公司特別推出以世界全壘打王-王貞治獨特打擊姿勢設計的「2023年亞洲棒球錦標賽悠遊卡紀念套組」...

棒球迷看過來~~第30屆亞洲棒球錦標賽12月3日登場，將是首場在台北大巨蛋舉行的正式比賽。悠遊卡公司特別推出以世界全壘打王-王貞治獨特打擊姿勢設計的「2023年亞洲棒球錦標賽悠遊卡紀念套組」，12月1日11:00起開放預購，讓球迷限量珍藏。

因疫情影響延期兩年的第30屆亞洲棒球錦標賽，是亞洲棒球盛事，本屆共有台灣、日本、韓國、菲律賓、泰國、香港、巴基斯坦、巴勒斯坦和共八個國家地區派隊參加。其中開幕戰台韓大戰，將在台北大巨蛋開打。王貞治也應邀在12月2日舉行的台北大巨蛋開球儀式中，開出歷史性的一球。

台北大巨蛋終於迎來第一場正式的棒球賽事，球迷無不引頸期盼。悠遊卡公司特別推出2023年亞洲棒球錦標賽悠遊卡紀念套組」，是以世界全壘打王-王貞治經典的「稻草人式打擊法」為圖案，鑰匙圈造型，背面都有獨一無二的編號，限量5000套，值得珍藏；套卡中還有一張印有棒球員和台北大巨蛋圖案的悠遊卡，讓球迷一次擁有。

「2023年亞洲棒球錦標賽悠遊卡紀念套組」一套共有兩張悠遊卡，總價值350元，球迷超值回饋價250元。12月1日上午11:00起在全台7-ELEVEN ibon便利生活站及PChome線上購物預購，數量有限，死忠球迷千萬不要錯過。
2023
亞洲棒球錦標賽
悠遊卡
ibon
PChome

相關新聞

台北大巨蛋棒球亞錦賽25日開放售票　首波1.3萬座位、手機實名制購票
台北大巨蛋棒球亞錦賽25日開放售票　首波1.3萬座位、手機實名制購票
2023/11/24 16:39
【四倍大的悠遊卡】11/24上午11:00起小七開放第二波預購　特殊線圈設計扣款加值都easy
【四倍大的悠遊卡】11/24上午11:00起小七開放第二波預購　特殊線圈設計扣款加值都easy
2023/11/24 09:20
大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
2023/11/21 12:12
台灣奇美博物館聖誕活動走復古風　兩把16世紀名琴同台對決、演奏「穿越450年」迷人琴音
台灣奇美博物館聖誕活動走復古風　兩把16世紀名琴同台對決、演奏「穿越450年」迷人琴音
2023/11/17 14:51
【更新】舊金山拜習會落幕　外媒: 習近平否認2027或2035年攻打台灣
【更新】舊金山拜習會落幕　外媒: 習近平否認2027或2035年攻打台灣
2023/11/16 11:48

更新時間 : 2023-11-30 17:54 GMT+08:00

最受歡迎

〈財經主筆室〉國泰航空明年加薪並增聘5千人　台灣航空業年終及調薪受關注
〈財經主筆室〉國泰航空明年加薪並增聘5千人　台灣航空業年終及調薪受關注
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
現實是殘酷的 紐西蘭髮夾彎 廢除全球首個「世代禁菸法案」
現實是殘酷的 紐西蘭髮夾彎 廢除全球首個「世代禁菸法案」
【開箱影片】台北寒舍艾美《完美女人》限量精品下午茶超夯　聯名Marc Jacobs吃完記得試香！
【開箱影片】台北寒舍艾美《完美女人》限量精品下午茶超夯　聯名Marc Jacobs吃完記得試香！
【2024總統大選最新民調】逾5成看好賴清德、2成2挺柯文哲、近1成4支持侯友宜
【2024總統大選最新民調】逾5成看好賴清德、2成2挺柯文哲、近1成4支持侯友宜
赴日血拚族注意！防免稅差價圖利 日本「機場退稅制」料2025後上路
赴日血拚族注意！防免稅差價圖利 日本「機場退稅制」料2025後上路
【四倍大的悠遊卡】11/24上午11:00起小七開放第二波預購　特殊線圈設計扣款加值都easy
【四倍大的悠遊卡】11/24上午11:00起小七開放第二波預購　特殊線圈設計扣款加值都easy
台灣師大附中、基隆高中模擬考•英文作文均爆出以「行數」給分　校方要求廠商重新批閱
台灣師大附中、基隆高中模擬考•英文作文均爆出以「行數」給分　校方要求廠商重新批閱
憂資訊安全風險 勤業眾信、KPMG籲員工赴香港只用拋棄式手機
憂資訊安全風險 勤業眾信、KPMG籲員工赴香港只用拋棄式手機
國際刑警組織奧地利年會 台灣推形象廣告籲支持參與
國際刑警組織奧地利年會 台灣推形象廣告籲支持參與