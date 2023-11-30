中國螺獅粉網路氾濫 民眾食後上吐下瀉 台北市衛生局將查

民進黨台北市議員洪健益指有民眾透過網路社團等方式買到走私的山寨中國製螺獅粉，而且食用後身體不適就醫的問題，要求台北市政府為市民嚴格把關食安問題。對此，市長蔣萬安表示，規劃啟動專案稽查，並發文通知網購平台，若違法就要求下架。

洪健益昨（30）日在臉書發文表示，日前接到市民反映透過fb社團加line團購方式購買到「走私螺螄粉」，食用後出現身體不適嘔吐等情形而就醫。經查該網購「走私螺螄粉」除了是「假冒的山寨品」外，送檢驗後其「去水醋酸」含量嚴重超標（高於標準15倍），食用過多可能發生嘔心、嘔吐、抽蓄等症狀，傷及腎、肝器官，長期食用甚至會增加致癌風險。

中國螺螄粉成分爭議多，為維護國人健康，經濟部在今年初就不斷重申中國螺絲粉一律不得進入台灣，同時海關、海巡相關單位也為防範中國螺螄粉走私而加強查緝。洪健益呼籲台北市政府蔣萬安市長應該積極為市民嚴格把關食安問題，並於各網路購物平台進行專案稽查，要求業者下架來路不明的毒”粉”，堅守國人食品健康安全。

台北市議會下午召開市政總質詢時，蔣萬安率台北市政府各局處首長列席備詢。洪健益質詢時，在議場展出3款不同螺獅粉，並詢問蔣萬安如何辨認真假？該如何針對網路購物平台販售商品的管控？

蔣萬安答詢，若相關食品有食品安全等問題，且又可能是走私產品，就會依法要求下架，將針對網路購物出現狀況，規劃啟動專案稽查，且會在1個月給發文各社群平台，並會稽查夜市及工廠等實體店家。

台北市衛生局今日也發出新聞稿呼籲，依經濟部指出，兩岸交流與貨品貿易相關規範明定在兩岸人民關係條例和兩岸貿易許可辦法當中，中國製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，屬未開放進口貨品，爰我國未准許中國「螺螄粉」進口；若於實體通路及電商平台販售該商品，已涉及違反進出口等有關法令。

為確保民眾食用之衛生安全，衛生局將函請電商平台主動下架疑似為中國之「螺螄粉」，並規劃「螺螄粉稽查專案」，倘查獲非法自中國輸入之「螺螄粉」產品，涉及違反海關緝私條例相關規定，將移請財政部關務署辦理；倘為「台灣製」螺螄粉，非從中國進口之螺螄粉，若符合相關規範即可販售。

衛生局提醒，食品業者及民眾應提高食安意識，切勿進口未開放食品，進口中國貨品前，應先至經濟部國際貿易署網站或洽詢該署，查明該項貨品是否准許進口；另，民眾選購食品時要提高警覺，最好向信用良好的廠商購買，以減少購買到違規食品之機會，並留意產品上是否有完整明確的中文標示以掌握完整之產品訊息。

此外，網路購物風險較大，消費者應先確認網站是否清楚註明廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料，如果僅留行動電話或電子郵件，仍難以確認販售者身分，無法保障購買商品之安全及合法性，因此，請儘量於實體店面購買食品，以保障自身消費安全及權益。