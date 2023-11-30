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確認接班？傳北韓官員稱金正恩女兒金主愛為「新星女將軍」

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/30 16:03
2023年11月24日，金正恩與女兒金主愛於航空航天技術總局，與衛星發射成功有功人士合照（圖／KCNA via 路透社）

2023年11月24日，金正恩與女兒金主愛於航空航天技術總局，與衛星發射成功有功人士合照（圖／KCNA via 路透社）

有消息人士透露，在一場以北韓幹部為對象的內部演講中，一名官員稱金正恩之女金主愛為「朝鮮新星女將軍」，不免讓外界再度猜測，金主愛是否就是金正恩的接班人。

自由亞洲電台（RFA）28日報導，一名消息人士透露，北韓軍事偵察衛星「萬里鏡1號」發射成功後，在一場以幹部為對象的紀念演講會上，一名官員在演講中說道：「宇宙強國時代的未來將因『北韓新星女將軍』而更加輝煌」。

韓媒東亞日報報導，金主愛是在去年北韓發射洲際飛彈（ICBM）「火星-17」時首次亮相，當時被稱為「心愛的子弟」，之後則晉級成「尊貴的子弟」。

報導指出，在北韓，「太陽」通常視為領導人的象徵，「星星」（新星、光明星）則為接班人的象徵。金正恩小時候在北韓內部被稱為「新星將軍」，2009年1月被內定為接班人後，被稱為「金大將」，在其父親金正日去世後，則獲得「偉大的領導人」的稱號。

現在「新星」的稱號賦予金主愛，讓外界更加懷疑金主愛是否將成金正恩的接班人。

脫北者出身的南韓議員泰永浩（音譯）分析，北韓若是利用衛星發射成功一事將金主愛神話、偶像化，就代表著最高領導層已完成了任命金主愛為接班人的內部程序。

南韓統一部相關人士表示，首先須確認北韓是否實際使用「北韓新星女將軍」這個稱呼，關於接班一事，南韓保留所有可能性，會與相關單位持續關注。

金主愛自去年11月登場後，在這1年之內已公開亮相於北韓報導中18次，顯現出接班人的姿態。今年9月9日在北韓建政周年紀念日的閱兵儀式上，軍中地位排名第二的勞動黨軍政指導部部長朴正天被拍到對金主愛「單膝下跪」竊竊私語，也引起國際關注。

然而，外界一直謠傳著金正恩事實上有個大兒子，但至今卻未能證實是否真有這號人物。2017年，南韓國家情報院表示金正恩有個長子，但在今年3月時仍表示「有情報稱金正恩的第一個小孩是兒子，正在持續確認中」，因此也有分析認為，金正恩是否確實有大兒子仍不確定，因此將金主愛視為接班人還為時過早。
北韓
金正恩
金主愛
接班

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更新時間 : 2023-11-30 17:54 GMT+08:00

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