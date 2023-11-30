破除哺乳迷思 石頭奶、乳頭破皮該怎辦？乳汁不夠要按摩？QA一次看

依據國健署111年縣市母乳哺育率調查結果，九成以上媽媽有意願哺餵寶寶母乳，國健署今年製作3部影片分別是「寶寶哺乳篇、寶寶觀察篇、常見問題篇」，從產前、產後在醫療機構接受母乳哺育衛教指導時，都可以搭配這3支影片學習，讓想要哺乳的媽媽可以隨時重複觀看，讓心中的疑惑或挫折感，得到解決方法與自信。

如何增加奶水量？

中國醫藥大學附設醫院婦產部洪靜琦衛教師表示，如何增加奶水量來餵飽寶寶是許多產後媽媽的疑問，許多媽媽以為可藉由補充湯湯水水、按摩來增加奶量。事實上，人體有泌乳機制，只要產後盡早並依照寶寶的需求去哺乳，寶寶吸多少，媽咪就產生多少。

洪靜琦說明，依照寶寶的需求去哺乳是增加乳汁分泌的好辦法，當寶寶吸吮乳汁後，乳頭的神經會傳導到大腦，並分泌泌乳激素和催產素，泌乳激素是製造奶水的荷爾蒙，催產素則可以讓乳腺肌肉收縮，讓乳汁更順暢地流出。

何謂石頭奶？該如何緩解？

談到哺乳過程所遭遇的困難，例如讓媽媽聞之色變的石頭奶。洪靜琦說，一般來說，產後第3、4天會出現生理性脹奶情形，因此產後2、3天時，如果媽媽沒有正確餵奶或寶寶含乳方式不正確，可能出現阻塞，解決方法是依照寶寶需求多親餵，多擠奶來緩解。

如寶寶不能隨時在身邊或寶寶含吸狀態不好，就需要媽媽每兩、三個小時左右自行擠乳，運用大拇指和食指圍成C和U的形狀放在乳頭2至3公分外，兩指同時往下壓，建議兩手輪流擠乳，比較不會手痠。

該如何緩解和避免乳頭破皮疼痛？

此外，乳頭疼痛也是不能媽媽堅持母乳餵養的原因之一。洪靜琦說，當寶寶含乳方式不正確時，可能會造成媽媽乳頭破皮、損傷，因此媽媽須修正和引導寶寶張大嘴含住乳暈，下巴貼在媽媽身體上。當寶寶喝完奶後，可用小拇指將嘴巴和乳房分離，以避免拉扯到和傷害乳頭。

若乳暈已有破皮的情形時，乳汁有修復功能，可以塗在乳頭上來緩解破皮疼痛的狀況。

如何知道寶寶餓了或吃夠(獲得足夠奶水)?

洪靜琦解釋，媽媽可以從3個部分觀察：第一是寶寶飢餓暗示：寶寶會尋找乳房，頭會轉來轉去，嘴張開，吸吮自己的手，或是有吐舌、舔嘴唇等動作；第二是寶寶飽食暗示：當寶寶吃飽後，會很滿足入睡，全身放鬆減少吸吮，推開或遠離乳房。

寶寶獲得足夠奶水的表現則可以觀察寶寶大小便次數及顏色，例如一天約有「五到六片溼尿布」，而且尿液的顏色呈現淡黃色，而寶寶出生2至3天內會有胎便，便便是呈現黃綠色，2至3天後，在一般正常哺餵的情況下都會呈現淡黃色；也可以觀察寶寶體重增加的情形，剛出生幾天寶寶會有生理性脫水，體重會下降，1至2週後體重會回復到出生時的體重，之後寶寶每週增加125公克以上，都屬於正常的範圍。

除此之外，國健署亦提供多元諮詢管道，包括：孕產婦關懷諮詢專線(0800-870-870)，提供國語、台語、越南語及印尼語的專人服務；以及孕產婦關懷網站方便民眾查詢相關資訊；也可以加入孕產婦關懷Line官方帳號(ID：@mammy870870) ，定期收到婦幼衛教訊息，讓新手爸媽在遇到任何哺乳及育兒問題，隨時、隨地、隨需求解惑，也能幫助有意願哺乳的媽媽能夠順利哺餵母乳。

※以下影片由國民健康署提供，如遭移除請見諒※