國民黨主席朱立倫提內參民調: 侯賴僅些微差距　選前將辦15場大型造勢

國民黨主席朱立倫昨(29日) 表示，根據內參民調，侯康配與賴蕭配目前差距是0.4個百分點，所以只要願意團結、努力，民眾還是會給予支持。接下來每週平均會有3場大型造勢，到選前之夜已規劃15場，希望大家參與、助陣。

朱立倫29日下午在國民黨中常會表示，國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康已於11月24日正式向中選會登記，他也發出全黨動員令，這幾天，國民黨團結的力量已展現出來，從北到南、從上到下，大家同心協力，唯有團結一心，才有機會爭取勝選。

朱立倫指出，連續3天的6份民調都顯示，侯康配支持度大幅度上揚，29日上午的內參民調，也顯示與賴蕭配目前的差距是0.4個百分點，非常接近，所以看得出來，只要願意團結、努力、拚戰到底，民眾還是願意給予支持。

朱立倫預告，12月1日要在宜蘭造勢、12月2日在彰化、12月5日在苗栗，苗栗縣長鍾東錦非常有義氣的表示，要辦一場2萬人造勢，展現團結；接下來每週平均會有3場大型造勢活動，到選前之夜已規劃15場，希望大家不分彼此，一起參與、助陣。

中央社引述朱立倫說明，除了15場大型造勢外，各立委參選人與總統參選人聯合舉辦的相關活動，目前掌握就有超過200場，國民黨是一個大家庭、大團隊，靠大家一起努力，不管是母雞帶小雞、小雞捧母雞，每一位都是重要、關鍵的角色，只有團隊合作，才能帶給民眾更強的信心。

不過，朱立倫也提到，雖然民調上揚，距離勝選還是要謹慎、努力、小心，因為民進黨會用抹紅方式，用反中、抗中做為最重要武器，像是當國民黨提到希望開放大陸觀光客，以及增加陸生來台就讀時，民進黨的反應可以說是膝蓋式的反應，就是台獨式的反應。

朱立倫指出，這跟當年開放三通的反應一樣，說是木馬屠城記，說飛機飛過來後面就是戰機，現在又說陸生要來搶台灣的就業機會。

朱立倫強調，台灣人民到了抉擇的時候，如果兩岸要走向長期對抗，甚至走向戰爭，就選擇民進黨，要走向交流、合作、創造雙贏，就支持國民黨。