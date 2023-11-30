AI替人類省下數十年工夫 Google DeepMind大突破 數千種新材料合成在望

科學界在尋找新材質的腳步從未停歇，日前南韓宣稱研發出科技界的聖杯－常溫超導體化合物 LK-99，就一度引發全球爆炸性關注。Google 旗下人工智慧公司 DeepMind 近日傳出大突破，利用 AI 預測了逾 200 萬種新材料的性質結構，合成新材料之日，指日可待。

路透社報導，29 日發表在《自然》（Nature）期刊的一份研究指出，DeepMind 稱已算出 40 萬種假設性材質的組成相態結構，有望早日透過實驗室驗證。倘若材質研發成功，可用於製造高效能電池、太陽能板、電腦晶片等。

以當前技術而言，要合成新式材料，費時耗力又得投注龐大資金。舉例而言，今日用在各大智慧手機、筆電、電動車的鋰離子電池，可是花了 20 年才從無到有、從研發成功到投入商業生產。

DeepMind 研究員 Ekin Dogus Cubuk 表示，盼能透過實驗技術、自動合成、機器學習模式的長足進展，縮短原本得花 10 至 20 年才能創出新材料的歷程。

獲致這項突破的 AI 訓練資料來自於「材料專案」（Materials Project）。此開放式資料庫是由美國勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）於 2011 年所創設，目前已累積 5 萬種已知材料的相關研究。

DeepMind 表示，首先藉 AI 預測材料穩定性，接著會將重點擺在預測材料在實驗室合成的可行性、難度，並將成果與研究界分享，盼能加速新材料開發。