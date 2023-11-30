吳春城被抓包出清持股僅20多天 　時代力量：睜眼說瞎話

時代力量昨（29）日揭露民眾黨不分區立委候選人蔡春城擔任永豐集團打手，阻擋「揭弊者保護法」立法，吳春城駁斥稱毫無所悉更無所涉，民眾黨亦澄清吳非黃珊珊所薦。時力今（30）日再打吳春城 9 月才辭董事長，11 月才出清持股，睜眼說瞎話。

諷刺！吳春城為財團打手專阻揭弊者保護法 與黃國昌並列民眾黨不分區

時代力量昨日揭露，吳春城創辦的「戰國策傳播集團」從2019年開始，就是「永豐集團」旗下公司長期合作夥伴，5 年總額高達近 5 千萬，其中委託案包括監測「揭弊者保護法」的立法進度，窮盡一切手段阻擋立法院排審「揭弊者保護法」、提出院版草案，更鎖定黃國昌的吹哨者保護協會以及時代力量的動向。

吳春城昨日發布聲明指出，稱自己早已不參與公司業務執行，並於近年陸續減少公司持股，目前已零持股，並已辭退戰國策傳播集團所有職務。對於所謂「為財團打壓吹哨者」毫無所悉，更無所涉。戰國策傳播集團發言人黃采緹表示，戰國策傳播集團為商業公司，為客戶提供合法合規之各種服務，外界如有不實惡意指控，將保留法律追訴權。

時代力量：吳春城謊話連篇

時代力量發言人余佳蒨今日指出，吳春城至今年9月才辭卸戰國策董事長職務，改任監察人，且在9月時吳春城仍持有公司股份，直到本月初才出清持股，到現在才二十多天，此外，戰國策官網管理團隊頁面，現在仍高掛吳春城大名。吳春城說自己早已不參與公司業務，根本是謊話連篇、避重就輕睜眼說瞎話。

余佳蒨進一步指出，永豐集團自2019年開始委託戰國策集團執行「阻擋揭弊者保護法」專案，至今已達 5 年之久，吳春城身為戰國策集團創辦人，其妻張美慧更是公司現任董事長兼執行長，對於上千萬的重大委託案卻表示不知情，完全就是吳春城說謊。

余佳蒨強調，時力揭露吳春城幫永豐金打壓揭弊者保護法一事，不僅是吹哨者提供資料，更經過嚴格查證，絕非無中生有，如果內容有誤，歡迎來告。此外，對於質疑柯文哲、黃珊珊，是否全然知情戰國策與永豐集團的合作關係一事，請吳春城、民眾黨儘速向社會大眾說明清楚，最起碼也要先問問黃國昌能不能接受這樣的謊言！

根據民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人戴于文昨日說法，吳告知已經沒有參與戰國策運作，不清楚對永豐金委託案件細節。

至於吳春城是由競選總幹事黃珊珊推薦入名單，還有協議不讓黃國昌擔任法務部長風聲，戴于文澄清，絕對沒有這樣的協議，且不分區名單都是經過選決會兩輪集體討論，定版後再送到中央委員會，集體決策，絕對不是黃珊珊一人能主導的名單。