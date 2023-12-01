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國經協會籌組台灣團赴義大利、盧森堡、比利時經貿訪問 聚焦「自動化機械」及「綠色科技」

By 台灣英文新聞－編輯
2023/12/01 16:13
台義雙方主席及貴賓合影(由左至右)：義大利企業暨義大利製造部吸引外資委員會執行秘書Amedeo Teri、駐義大利台北代表處蔡允中大使、義...

台義雙方主席及貴賓合影(由左至右)：義大利企業暨義大利製造部吸引外資委員會執行秘書Amedeo Teri、駐義大利台北代表處蔡允中大使、義...

中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）主辦的「義大利、盧森堡、比利時經貿訪問團」27日出發，由友嘉集團朱志洋總裁及點晶科技金際遠董事長擔任團長，國倉機械廠陳雅智副總經理擔任副團長，針對「自動化機械」及「綠色科技」等產業召開雙邊會議、企業拜會及實地參訪。

此次訪團共有台灣政府單位、公協會及企業代表等共21位參團，預計 12 月 7 日結束。

期間，國經協會於 29 日在義大利米蘭舉行「第7屆臺義(大利)經濟合作會議」，由協會副理事長暨友嘉實業朱志洋總裁及義大利工總 (CONFINDUSTRIA) 國際事務副理事長 Ms. Barbara Beltrame 共同主持，駐義大利台北代表處蔡允中大使、義大利經濟貿易文化推廣辦事處紀大為代表及義大利機械產業協會 (FEDERMACCHINE) 理事長 Mr. Bruno Bettelli 親臨致詞。台商與會企業包含華碩電腦、車王電子、東元集團於義大利公司Motovario S.p.A.、億鴻系統科技、國倉機械廠、泰豐貿易、智果移動等，會中亦邀請當地義商與臺方企業交流互動，與會人數共計60人，盼促成臺義業者間合作，共創商機。

義大利參訪期間，依主題分組參訪當地代表性企業及政府單位。自動化機械組，參訪包含I-TECH 由執行長兼義大利機械產業協會理事長Mr. Bruno Bettelli 親自接待和Motovario S.p.A. (東元電機子公司) 執行長Mr. Franco Pacini 接待訪團；綠色科技組，走訪米蘭市政府由副市長、局長等親自接待訪團，亦參訪米蘭智慧城市聯盟及台泥儲能NHOA，深入瞭解義大利於機械及綠色科技產業現況及未來布局。訪團最後，由友嘉集團朱志洋總裁熱情接待，參訪友嘉集團義大利高端品牌JOBS，朱親自介紹航空航太零部件的工藝研發及製程。

更新時間 : 2023-12-01 20:35 GMT+08:00

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