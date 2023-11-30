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【2024台灣立委選舉】屏東南區選情詭譎　綠營面臨分裂、藍營無人選拱手讓人?

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/30 11:52
民進黨屏東縣第2選區(南區) 立委參選人徐富癸（中）11月26日先後在萬巒鄉、竹田鄉舉辦競選後援會成立大會，曾任屏東縣長的蘇貞昌（右2）、...

民進黨屏東縣第2選區(南區) 立委參選人徐富癸（中）11月26日先後在萬巒鄉、竹田鄉舉辦競選後援會成立大會，曾任屏東縣長的蘇貞昌（右2）、...

屏東縣第1選區（屏北）、2選區（屏南）各1席立委之爭，屏北藍綠各推人選拚搏；反觀屏南選情詭譎，不僅綠營面臨分裂危機，藍營決定不推人選，也讓選情增添變。

屏北選區包含屏東市這個「超級大票倉」，以及內埔鄉、長治鄉、九如鄉、里港鄉、高樹鄉、鹽埔鄉、麟洛鄉、三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉共11個鄉鎮。

現任民進黨立委鍾佳濱尋求「3連霸」，鍾在曹啟鴻任內曾任副縣長8年；2016年投入立委選舉（當屆屏東分3個選區），以7萬6204票、7389票差距，擊敗國民黨對手王進士；2020年以11萬9871票擊敗國民黨葉壽山9萬467票，以2萬9404票差距連任成功。

鍾佳濱在2016、2020年選戰，在屏東市分別囊括5萬5969票、5萬4569票。可看出屏東市這個指標性票倉重要性，以及綠營投入地方基層經營之深。

國民黨在屏北徵召40歲的屏東縣議員黃明賢。黃連任2屆議員，是黨內的年輕世代。黃明賢是前屏東縣議會議長黃國安之子，黃明賢接受徵召參選後，黃國安為兒奔走頻頻向鄉親懇託，地方上訴求「讓年輕人做做看」。在多席次競爭的議員選舉，黃明賢2次選舉在屏東市都有7000票穩定實力。

除了藍綠2黨人選外，無黨籍屏東縣議員蔣月惠表態2度參選立委。她的競選訴求主張捐薪助弱勢、環保選舉，蔣選舉沒有宣傳車、看板、旗幟、黨派、總部與政治獻金，但在2020年，仍獲得2萬4118票的選民肯定。

中央社25日報導，屏北地區還有無黨籍屏東縣議員鄭清原登記（見下表），但他曾經被判處10年以上有期刑期，因排黑條款下屆不能再參選縣議員，因此透過登記參選立委，想試圖凸顯選罷法修法不公平，若最後被取消登記資格，將打行政訴訟。

【2024台灣立委選舉】屏東南區選情詭譎　綠營面臨分裂、藍營無人選拱手讓人?(資料來源: 中選會)

屏南立委有萬丹鄉、竹田鄉、潮州鎮共22個鄉鎮。

屏南立委選情詭譎，現任立委無黨籍的蘇震清，原為民進黨因涉貪自願退黨，後續一審遭判刑10年，今年6月立院通過公職人員選舉罷免法修法新增排黑條款，斷了蘇震清的連任之路，因此推出兒子蘇孟淳參選。31歲的蘇孟淳，美國聖名大學政治教育系研究所畢業，曾任立委助理3年。

民進黨原本提名屏東縣議員許展維，後因涉案退選，被視為即戰力的立委莊瑞雄也拒絕參選，民進黨中央才徵召前屏東縣長潘孟安子弟兵、前民政處長徐富癸上陣。

由於選戰起步較晚，民進黨總統參選人賴清德3個月內4度南下輔選，前屏東縣長曹啟鴻站台曾喊出，古時有「揮淚斬馬謖」，拒絕蘇震清所推派出來的參選人。

綠營面臨分裂危機，藍營黨中央則不推派人選。

原國民黨屏東縣黨部屬意由前立委蘇清泉出戰，但蘇清泉無意，後也進入不分區立委名單。黨部後續希望促成在野整合、支持蘇孟淳，只要蘇孟淳願跟國民黨總統參選人侯友宜同台，就全力支持蘇孟淳，但侯友宜10月20日到屏東時並未見蘇孟淳身影，等於宣告整合失敗。黨中央則決議不推派人員，讓地方支持者直呼，原本可一搏的選區，居然拱手讓人了。

相較屏北有屏東市「超級票倉」，在國境之南的屏南選區，22鄉鎮也僅潮州、東港、萬丹、新園、萬巒鄉票數選舉票數在2、3萬票。幅員遼闊下包括長期地方上農漁會人脈布建、組織經營顯得重要，這也讓徐富癸、蘇孟淳各具優勢。

蘇震清2020年以10萬7956票，擊敗國民黨周佳琪的9萬1168票，2人僅相差1萬6788票。藍綠派出的人選均為政治新面孔，地方認為要如何能獲得選民支持，除了勤走基層與鄉親近距離搏感情外，也只能各憑本事。
屏東
立委選情
民進黨
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