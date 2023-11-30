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美國外交教父現實主義至上 季辛吉翻手為雲覆手為雨終謝幕

季辛吉毀譽參半，功過交由後世評說

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/30 12:02
美國外交教父季辛吉29日辭世，享耆壽100歲（圖／路透社Kim Kyung-Hoon）

美國外交教父季辛吉29日辭世，享耆壽100歲（圖／路透社Kim Kyung-Hoon）

更新時間：2023-11-30 12:02

發布時間：2023-11-30 10:35

美國外交教父、前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州家中與世長辭，享耆壽100歲。季辛吉是美中關係正常化的地緣戰略推手，也是現實主義政治的無情實踐者、狡猾而博學的戰略家，曾因策劃越戰終局獲得諾貝爾和平獎，對美國外交的影響無可比擬。

美國政治媒體Politico報導，季辛吉顧問公司（Kissinger Associates）29日發出聲明宣布季辛吉逝世消息。這位相當於美國外交的代名詞的謀略家，1923年5月27日出生於德國東正教猶太家庭，為躲避納粹迫害，於1943年逃往紐約，歸化為美國公民。他曾就讀於紐約市立學院、拉法葉學院、哈佛大學，曾任美國總統國家安全事務助理、尼克森（Richard Nixon）政府國務卿、福特（Gerald Rudolph Ford）政府國務卿。

因達成美國退出越戰、美中關係正常化、緩和美蘇關係等三項成就，季辛吉贏得無可替代的外交巨擘地位。1973年，季辛吉與北越談判代表黎德壽（Le Duc Tho）達成越戰終局共同獲得諾貝爾和平獎，黎德壽以和平並未實現為由拒絕接受該獎。福特於1977年授與季辛吉總統自由勳章時表示，「他是我們共和國史上最偉大的國務卿。他的卓越成就在美國史上是無與倫比的。」

季辛吉在1969年到1977年間倡導緩和政策、主打「均勢外交」，與尼克森（任期1969至1974年）合作期間，季辛吉致力推進中美關係正常化，於1971年訪巴基斯坦期間，裝病秘密飛往北京與時任國務院總理周恩來會談，為1972年尼克森訪中的「破冰之旅」、中美正式建交鋪路，以此對抗蘇聯一極的壓力。季辛吉與中國打交道逾40年，被譽為「中國人民的老朋友」。

同時季辛吉也致力於緩和美蘇關係，他在1983年的採訪中表示，深信一但與北京接觸，美蘇間的外交僵局就會解凍。他將蘇、中兩個共產主義超級大國玩弄於股掌之間，並藉此幫助美國擺脫越戰的泥淖。

季辛吉是現實主義的奉行者，他曾寫下「我們的目標是清除我們外交政策中的一切感情色彩。」他與尼克森幾乎以冷戰角度看待所有國際問題，因此，1973年的中東贖罪日戰爭也成了美蘇的博弈遊戲；1971年的第三次印巴戰爭，季辛吉在背後計算著大國政治的平衡關係；南美與非洲也是如此，每次危機都被評估，每次勝利被加以利用，提供的致命武器往往是等式的一部份。

尼克森與季辛吉的「均勢外交」與「穿梭外交」，撼動了全球關係的態勢，重塑世界需要冗長談判與深入地緣政治分析的能力，也需要意識到外交官之事的侷限性，這正是季辛吉的強項。尼克森在水門事件後黯然下台，季辛吉開啟與繼任者福特的合作。

季辛吉盛名在外，實則毀譽參半。季辛吉因主張使用轟炸與其他致命戰術作為外交籌碼而飽受批評，部分致力於結束越戰的人更對他咬牙切齒，認為季辛吉應當因策劃並在他國造成數十萬屠殺的戰爭罪被起訴。

作為首位擔任美國國務卿的猶太人，季辛吉在猶太社群中也有尖銳的批評者。他協助尼克森政府反對「傑克遜-瓦尼克修正案」（Jackson–Vanik amendment）」，該修正案旨在迫使蘇聯改善其受迫害的猶太公民的待遇。而1973年的中東贖罪日戰爭也被以方視為用「以色列的安全換取石油國家的好感。」
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逝世
美國外交
中美關係正常化
越戰

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